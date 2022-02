Das neue Jahr hält für alle Serienfans eine Fülle an vielversprechenden Produktion bereit: Marvel kündigt weitere hochwertige Serien aus dem Marvel Cinematic Universe für den Streamingdienst Disney+ an. Gleichzeitig verspricht Star Wars weitere Serien aus einer Galaxis weit weit entfernt und auch das Star Trek-Universum wird mit neuen Produktionen und beliebten Charakteren erweitert. Netflix verspricht neue Stories aus der Witcher-Saga, Game of Thrones ist mit einer Prequel-Serie zurück und Amazon schickt seine mit Spannung erwartete Serienadaption von J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Saga Herr der Ringe an den Start.

Wir stellen euch in diesem Beitrag die wichtigsten Serien-Highlights des Jahres 2022 vor. Es sind eine Menge!

Vikings: Valhalla

Netflix kündigte kurz nach dem Finale dem Serienhit Vikings mit Travis Fimmel als Ragnar Lodbrok einen Nachfolger an: Vikings: Valhalla trifft am 25. Februar ein und erzählt die Geschichte eines weiteren großen Wikinger: Leif Eriksson, Sohn von Erik dem Roten, dargestellt von Sam Corlett.

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts – etwa 100 Jahre nach „Vikings“ – sucht der legendäre Wikinger einen Weg durch schwieriges Gewässer und erlebt gewaltsame Umstürze für sein Volk. Ähnlich wie Ragnar begibt sich Leif Eriksson auf die Suche nach einem neuen Weg Richtung Westen in der Hoffnung, neues Land und Reichtum für sein nordisches Volk zu finden. Bei seinen Reisen und Abenteuern entdeckt er einen völlig neuen Kontinent: Amerika. Gleichzeitig entbrennt ein gewaltiger Machtkampf im mächtigen Königreich Englands. Zu den Herausforderern gehören neben Leif Erikson noch Freydís Eiríksdóttir und Harald Hardråde sowie der Normannenkönig Wilhelm der Eroberer.

Halo

Mit „Halo“ wird erstmals die erfolgreiche und populäre Videospielreihe von Microsoft verfilmt, die am 24. März beim US-Streaminganbieter Paramount+ erscheint. Die Science-Fiction-Serie spielt im 26. Jahrhundert und basiert auf dem ersten Spiel Halo: Combat Evolved. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen den Menschen und den Aliens, die den Namen Covenant tragen und die Menschheit auszulöschen drohen.

Master Chief (Pablo Schreiber) nimmt gemeinsam mit seinem Team der Spartaner den Kampf gegen die außerirdische Bedrohung auf. Weitere bekannte Charaktere dürfen nicht fehlen: Dr. Catherine Halsey (Natasha McElhone), Soren-066 (Bokeem Woodbine), Admiral Margaret (Shabana Azmi), Captain Jacob Keyes (Danny Sapani), Miranda Keyes (Olive Gray), Makee (Charlie Murphy) und KI Cortana. Einen ersten Trailer gibt es auch schon. Dafür steht der deutsche Starttermin eventuell bei Sky Deutschland noch nicht fest.

Moon Knight und weitere Marvel-Serien auf Disney+

Im neuen Jahr kündigt Marvel ebenso eine Fülle an neuen Serien aus dem MCU an. Den Anfang macht der neue Held Moon Knight am 30. März bei Disney Plus, dargestellt von Publikumsliebling und Poe-Darsteller Oscar Isaac der „Star Wars“-Trilogie.

Erzählt wird die Geschichte von Steven Grant, einem freundlichen Souvenirverkäufer, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.

Gleichzeitig plant Marvel weitere neue MCU-Serie in diesem Jahr zu veröffentlichen, wie She-Hulk, Ms. Marvel oder Secret Invasion und I Am Groot, jedoch wurden bislang noch keine konkreten Starttermine bekannt gegeben, was sich demnächst sicherlich ändern dürfte.

DC Peacemaker

Der enorme Erfolg der neuen Marvel-Serien, die das MCU ergänzen und erweitern, ist auch Konkurrent DC Comics auf den Geschmack gekommen und schickt mit dem Peacemaker eine erste Serie als Spin-off zum Kinohit The Suicide Squad an den Start. Hinter der Serie steht niemand Geringeres als Regisseur James Gunn, der bereits den Kinofilm erfolgreich in Szene gesetzt hatte und nun auch die Serie im DC Extended Universe auf den Weg bringen soll. Geplant sind nämlich noch weitere Spin-offs der Comic-Helden und Schurken bzw. Antihelden.

John Cena stellt den aus den Comics und dem „The Suicide Squad“-Film bekannte Antiheld Christopher Smith alias Peacemaker dar, der zur Task Force X gehört und in der Serie sein eigenes illustres Team um sich vereint. Der ungewöhnliche Held liebt den Frieden so sehr, dass er bereit ist, „für ihn in den Krieg zu ziehen“. Um seine Vision von einer friedlichen Welt zu verwirklichen, bedient sich der Peacemaker eines umfangreichen Waffenarsenals um gegen eine Vielzahl von Diktatoren, Waffenhändlern und sogenannten Warlords zu kämpfen. Ein Starttermin für Deutschland etwa bei Sky ist noch nicht bekannt.