Nach Marvel legt nun DC nach und schickt eine erste Serie als Spin-off zu den DCEU-Kinofilmen an den Start: Peacemaker lautet der Titel der neuen Actionserie, benannt nach dem von John Cena dargestellten brutalen Antihelden aus James Gunns The Suicide Squad. Im Kinofilm gehört der ungewöhnliche Held zur Task Force X, in seiner eigenen Serie versammelt er ein illustres Team um sich.

Zum US-Start der witzigen und brutalen Anti-Heldenstory aus dem Hause DC Comics verraten wir euch, wann und wo die neue Serie auch in Deutschland zur Verfügung steht.

Wann geht die neue DC-Serie Peacemaker an den Start?

In den USA feierte die neue DC-Serie am 13. Januar Premiere auf Warners eigenem Streamingdienst HBO Max. Gezeigt werden die 8 Episoden im wöchentlichen Rhythmus.

Wo kann man die DC Serie Peacemaker in Deutschland sehen?

Bislang gibt es noch keinen konkreten Starttermin für Deutschland. In der Regel werden die Serien und Filme von HBO hierzulande auf Sky Deutschland gezeigt. Ein offizieller Starttermin ist aber noch nicht bekannt.

Hinzu kommt, dass der US-Streamingdienst HBO Max ab 2022 auch in Europa Fuß fassen möchte und hierzu eine Kooperation mit Sky beschlossen hat. Wann das neue Angebot das Programm von Sky bereichern wird, steht noch aus. Schon jetzt steht über Sky Deutschland und bei Sky Ticket mit Peacock (NBCUniversal) ein weiterer US-Streaminganbieter zur Verfügung, da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann HBO Max folgen wird.

The Suicide Squad: Erste Reaktionen zeigen sich begeistert von James Gunns DC-Film

Erste Story-Details zu Peacemaker

Worum geht es in der neuen DC-Serie? Der aus den Comics und dem „The Suicide Squad“-Film bekannte Antiheld Christopher Smith alias Peacemaker gehört zu den Antihelden der Task Force X. Der ungewöhnliche Superheld liebt den Frieden so sehr, dass er bereit ist, „für ihn in den Krieg zu ziehen“. Um seine Vision von einer friedlichen Welt zu verwirklichen, bedient sich der Peacemaker eines umfangreichen Waffenarsenals. Dabei verfolgt er seine Mission, gegen eine Vielzahl von Diktatoren, Waffenhändlern und sogenannten Warlords zu kämpfen – und geht dabei ohne Skrupel sogar bis zum Äußersten.

Die Serie setzt direkt nach den Ereignissen des Films an: Nachdem sich der Peacemaker von seinen Verletzungen erholt hat, sieht er sich gezwungen, sich dem mysteriösen A.R.G.U.S. Black-Ops-Trupp Project Butterfly anzuschließen. Ihre Mission besteht darin, parasitäre Kreaturen in menschlicher Gestalt auf der gesamten Welt zu identifizieren und zu eliminieren.

Erste Trailer zur DC-Serie Peacemaker

Kurz vor dem Start der neuen Serie Peacemaker ist ein recht brutaler Trailer erschienen, der das neue illustre Team des Antiheldens vorstellt – einschließlich den Weißkopfadler:

Hier gibt es den passenden ungeschnittenen Red-Band-Trailer:

Der vorab veröffentlichte exklusive Clip macht deutlich, dass extreme Brutalität und James Gunns bekannter Humor ideal zusammenpassen …

…. was auch der Opening-Credits-Clip beweist:

Besetzung: Der Cast der DC-Serie Peacemaker

Die erste Besetzung der neuen DC-Serie bestätigt neben dem Peacemaker auch ein Wiedersehen mit weiteren Charakteren aus dem Film:

John Cena als Christopher Smith / Peacemaker

Danielle Brooks als Leota Adebayo , Tochter von A.R.G.U.S.-Leiterin Amanda Waller und Mitglied des Projekts Butterfly.

, Tochter von A.R.G.U.S.-Leiterin Amanda Waller und Mitglied des Projekts Butterfly. Freddie Stroma als Adrian Chase / Vigilante

Chukwudi Iwuji als Clemson Murn

Jennifer Holland als Emilia Harcourt, A.R.G.U.S.-Agentin

A.R.G.U.S.-Agentin Steve Agee als John Economos , A.R.G.U.S.-Agent

, A.R.G.U.S.-Agent Robert Patrick als August ‚Auggie‘ Smith / White Dragon , Peacemakers Vater

, Peacemakers Vater Christopher Heyerdahl als Captain Locke

und nicht zu vergessen der Weißkopfadler

Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady Studios angekündigt

Die Idee zur Serie hatte „The Suicide Squad“-Regisseur James Gunn selbst entwickelt, nach den gleichnamigen DC Comics. Gunn hat für alle 8 Episoden selbst das Drehbuch geschrieben und eigens die Regie übernommen. Gemeinsam mit Peter Safran und John Cena wird die Serie von Troll Court Entertainment und The Safran Company in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert.

Wird es eine 2. Staffel geben?

Noch liegt keine offizielle Bestätigung zu einer 2. Staffel vor. Jedoch dürfte die Serie anhand der vielen positiven Kritiken durchaus eine Fortsetzung erhalten. Wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden.