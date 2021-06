The Suicide Squad: Action-Trailer zeigt James Gunns neues Task Force X-Team

Regisseur James Gunn hat seine brutale Version der DC Anti-Helden The Suicide Squad fertiggestellt und bringt den Actionstreifen am 5. August in die deutschen Kinos. Ein erster brutaler Red-Band-Trailer und ein neuer Action-Trailer werfen schon jetzt einen Blick auf die unkonventionellen Superschurken der Task Force X auf ihrer Selbstmordmission.

Gunns Version der brutalen Anti-Helden stellt jedoch kein Reboot sondern eher ein Sequel dar. Jedoch hat der Regisseur und Autor des Films zuletzt schon öffentlich verkündet, dass niemand David Ayers umstrittenen „Suicide Squad“-Film gesehen haben muss, um sein Film „The Suicide Squad“ zu verstehen. Hier könnt ihr den neuen Action-Trailer sehen:

Erste Story-Details führt die Task Force X auf die Insel Corto Maltese

Die inzwischen bekanntgegebene Story des Films bestätigt, dass der Film eine ähnliche Idee des ersten Teils verfolgt, allerdings eine neue Mission für die Task Force X bereit hält:

„Amanda Waller reaktiviert ihr Team der schlimmsten Verbrecher wie Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin und die beliebe Psychopathin Harley Quinn aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belle Reve für eine neue tödliche Mission. Die Task Force X werden auf der abgelegenen, feindlich besetzten Insel Corto Maltese abgesetzt, die Kennern der DC Comics bereits aus Superman bestens bekannt sein dürfte. Ihre Mission führt sie durch den Dschungel voller Gegner und Guerilla-Kämpfer, die es zu Finden und Zerstören gilt. Colonel Rick Flag vermag es, die Truppe auf Linie zu halten, während Amanda Wallers Regierungsleute jeden ihrer Schritte verfolgen. Sollte einer einen Fluchtversuch starten, wird er mittels eines implantierten Chip kurzerhand exekutiert. Die Chancen stehen somit ziemlich schlecht für die Suicide Squad.“

Den blutigen und brutalen Red-Band-Trailer gibt es hier zu sehen:

Besetzung mit Margot Robbie und Sylvester Stallone

Während James Gunn bei Marvels Guardians einen Waschbär und einen sprechenden Baum neben Aliens zu Superhelden macht, bekommen Comic-Fans hier nicht minder skurrile Helden wie einen Weasel oder einen Hai-Mensch-Hybrid King Shark (mit der Stimme von Hollywood-Legende Sylvester Stallone) zu Gesicht.

Aus dem ersten DC-Film „Suicide Squad“ von David Ayer gibt es ein Wiedersehen mit Viola Davis als Amanda Waller, Joel Kinnaman als Colonel Rick Flag, Jai Courtney als Captain Boomerang und Margot Robbie als Harley Quinn.

Zu den Neuzugängen gehören:

Idris Elba als Bloodsport

Michael Rooker als Savant

Nathan Fillion als T.D.K.

Flula Borg als Javelin

Mayling NG als Mongal

Daniela Melchior als Ratcatcher 2

John Cena als Peacemaker

Sean Gunn als Weasel

Peter Capaldi als Thinker

Steve Agee/Sylvester Stallone (Stimme) als King Shark

Alice Braga als Sulsoria

David Dastmalchian als Polka-Dot Man

und Taika Waititi

Suicide Squad: Neben Kinofilm sind TV-Serie und Games geplant

Regisseur Gunn plant das „Suicide Squad“-Universum für Warner Bros. mit seiner Version der Task Force X zu erweitern: Neben dem Kinofilm entwickelt er derzeit auch eine dazugehörige TV-Serie über den von John Cena dargestellten Peacemaker, der auf dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max an den Start gehen wird. Bei Erfolg dürften auch weitere Charaktere aus den Filmen ihre eigene Serie erhalten.

Darüber hinaus kündigt Rocksteady Studios die Arbeit an einem neuen Game „Suicide Squad: Kill the Justice League“ mit vielen Charakteren aus dem Film an, das 2022 für PS5, Xbox Series X und PC erscheinen soll.

Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady Studios angekündigt