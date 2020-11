Actiondarsteller und Hollywood-Legende Sylvester Stallone hat eine neue Aufgabe gefunden: Seit geraumer Zeit schon gibt es diverse Gerüchte über sein Mitwirken im neuen DC-Film The Suicide Squad von Regisseur James Gunn. Jetzt folgt die offizielle Bestätigung (via Twitter) von Gunn und Sly persönlich.

In welcher Rolle der „Rocky“- und „Rambo“-Darsteller in der Task Force X zu sehen sein wird, ist bislang noch streng geheim. Da jedoch die Dreharbeiten zum Film bereits offiziell beendet wurden, könnte es auf eine Sprechrolle einer mit CGI-entworfenen Figur hinauslaufen – wie etwa King Shark. Spätestens zum Kinostart im Sommer 2021 dürfte das große Geheimnis gelüftet werden.

Always love working with my friend @TheSlyStallone & our work today on #TheSuicideSquad was no exception. Despite Sly being an iconic movie star, most people still don’t have any idea what an amazing actor this guy is. 🙌 pic.twitter.com/LFVBoxscKR — James Gunn (@JamesGunn) November 14, 2020

Sly wird zum Mitglied der Task Force X

James Gunn hat für seinen letzten Marvel-Film Guardians of the Galaxy Vol. 2 bereits Sylvester Stallone für die Rolle des Ravager Stakar Ogord besetzen können, in den Comics auch als Starhawk bekannt, der Anführer einer anderen Version der „Guardians of the Galaxy“ mit Major Victory, Martinex, Charlie-27 und Yondu. Nach seinem von Fans gefeierten Auftritt in Guardians war lange Zeit von einem Spin-off die Rede, doch die Corona-Krise kam so mancher Idee in die Quere.

Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady Studios angekündigt

Nun darf Sly im neuen DC-Film „The Suicide Squad“ mitspielen, an der Seite von Viola Davis als Amanda Waller, Joel Kinnaman als Colonel Rick Flag, Jai Courtney als Captain Boomerang und Margot Robbie als Harley Quinn aus dem Vorgängerfilm von Regisseur David Ayer. Gunns Version der brutalen Antihelden sollen jedoch eine Art Reboot statt ein Sequel werden.

Zu den weiteren Neuzugänge zählen:

Idris Elba als Bloodsport

Michael Rooker – Savant

Nathan Fillion als T.D.K.

Flula Borg – Javelin

Mayling NG – Mongal

Daniela Melchior – Ratcatcher

John Cena als Peacemaker

Sean Gunn als Weasel

Peter Capaldi als Thinker

Steve Agee als King Shark

Alice Braga – Sulsoria

David Dastmalchian als Polka-Dot Man

Kinostart in 2021 plus TV-Serie als Spin-Off

Derzeit befindet sich der Film The Suicide Squad nach Abschluss der Dreharbeiten in der Postproduktion, der voraussichtlich im Sommer 2021 in die Kinos kommen soll. Ein deutscher Release-Termin ist für den 5. August 2021 geplant.

Regisseur Gunn plant das „Suicide Squad“-Universum mit seiner Version der Task Force X zu erweitern: Neben dem Kinofilm entwickelt er derzeit eine dazugehörige TV-Serie über den von John Cena dargestellten Peacemaker für Warner Bros. hauseigenen Streamingdienst HBO Max. Bei Erfolg dürften auch weitere Charaktere aus den Filmen ihre eigene Serie erhalten.