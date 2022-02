Die neue Serie The Book of Boba Fett ist am 9. Februar mit der siebten und finalen Folge bei Disney+ zu Ende gegangen. Bereits die zuletzt gezeigten Episoden um den legendären Kopfgeldjäger hält vor allem für Fans von The Mandalorian einige Überraschungen für die kommende 3. Staffel bereit. Gleichzeitig stellt sich natürlich am Ende die Frage: Wann wird der neue Serienhit mit einer 2. Staffel fortgesetzt?

Story um Boba Fett noch nicht zu Ende?

Nach sieben spannenden Kapiteln schließt sich das „Buch von Boba Fett“ – so scheint es jedenfalls. Fans feierten bereits das Wiedersehen mit Temuera Morrison als legendärer Kopfgeldjäger. Zudem hält die neue Serie für das Star Wars-Universum einige Überraschungen bereit, bringt viele bekannte Charakteren zurück und bietet am Ende einen direkten Übergang zu The Mandalorian 3.

Dennoch dürfte die Geschichte von Boba Fett noch lange nicht zu Ende sein. Bislang haben sich Lucasfilm und Disney+ sowie die Macher der Serie noch nicht offiziell zu einer möglichen 2. Staffel ausgesprochen. Das ist allerdings wenig verwunderlich, schließlich wurde die Boba Fett-Serie von vornherein als limitiertes Spin-off angekündigt. Doch die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass hier noch lange nicht das letzte Wort gefallen sein dürfte. Der enorme Zuspruch der Fans auf eine Rückkehr von Boba Fett macht deutlich, dass durchaus die Möglichkeit einer 2. Staffel besteht – Geschichten gibt es genug.

The Book of Boba Fett: Einschaltquoten der ersten Episode sind grandios

Chance auf ein Wiedersehen von Boba Fett

Der Boba Fett-Darsteller Temuera Morrison hat sich bereits für eine Rückkehr ausgesprochen. Gerne wolle er als Kopfgeldjäger weitere Abenteuer in einer Galaxis weit, weit entfernt erleben.

Denkbar wäre auch ein Wiedersehen in weiteren Serien und Filmen. Das gleiche gilt für weitere beliebte Figuren wie Fennec Shand, Black Krrsantan oder Cobb Vanth. Bereits jetzt wurde für so manchen Charakter ein möglicher Cameo-Auftritt etwa in der Ahsoka-Serie angedeutet.

Man darf auch davon ausgehen, dass Boba Fett in der kommenden The Mandalorian Staffel 3 erneut einen Auftritt erhalten wird. Schließlich besteht inhaltlich eine enge Verknüpfung beider Serien, werden sie immerhin von den gleichen Machern entwickelt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zu Boba Fett gibt.

