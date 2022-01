Der erste Star Wars-Serienhit The Mandalorian sorgte bereits für einen regelrechten Zuschaueransturm auf dem neuen Streamingdienst Disney Plus – und auch die neue Serie als Spin-off über den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett steht dem Erfolg in Nichts nach.

Die ersten beiden Folgen „Das Buch von Boba Fett“ mit Temuera Morrison und Ming-Na Wen als Boba Fett und Fennec Shand überraschten und begeisterten die Fans mit bekanntem Setting, beliebte aber auch neue Charakteren, unerwartete Wendungen und eine Fülle an Anspielungen auf das gesamte Star Wars-Universum.

Wir sagen euch, wann und wie es nach den beiden Auftaktfolgen auf Disney Plus weitergeht und was wir in den neuen Folgen erwarten dürfen.

Uhrzeit: Wann erscheinen die neuen Folgen von Boba Fett auf Disney Plus?

„Das Buch von Boba Fett“ ist seit dem 29. Dezember auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar. Gezeigt werden die restlichen Folgen wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus: Jeden Mittwoch um 9 Uhr geht eine neue Folge an den Start.

Übersicht der geplanten Termine für die einzelnen Episoden:

Episode: 29. Dezember 2021 Episode: 05. Januar 2022 Episode: 12. Januar 2022 Episode: 19. Januar 2022 Episode: 26. Januar 2022 Episode: 02. Februar 2022 Episode: 09. Februar 2022

Star Wars: Wer ist Wookie Black Krrsantan in der 2. Episode von Das Buch von Boba Fett?

Was erwartet uns in den neuen Folgen von Boba Fett auf Disney Plus?

Zum Auftakt der neuen Serie sehen wir Temuera Morrison und Ming-Na Wen als Boba Fett und Fennec Shand, die direkt im Anschluss an die 2. Staffel „The Mandalorian“ auf dem Wüstenplaneten Tatooine die Kontrolle über das kriminelle Imperium von Jabba dem Hutten sowie dessen Platz auf dem Thron des Palastes übernommen haben. Doch schon bald nach ihrer Ankunft kündigen sich neue Gegenspieler an, die für sich die Macht über Jabbas Imperium in Anspruch nehmen.

The Book of Boba Fett präsentiert gleich zwei neue Gegenspieler im Star Wars-Universum

Bereits die ersten beiden Folgen bargen eine Menge Überraschungen für die Fans, was sich in den kommenden Folgen nicht ändern wird. Die Handlung bis hin zum Staffelfinale ist noch streng geheim. Boba Fett-Darsteller Temuera Morrison verriet jedoch kürzlich im Interview ein paar Details, auf die sich die Fans freuen dürfen. Demnach ist Großes für das Finale geplant:

„Ja, voll von Überraschungen. Das Buch von Boba Fett ist eine Serie voller Überraschungen. Yeah, wir haben echt guten Stoff. Oh und wartet bis zur siebten Episode, einfach wow!“

Details wollte er aus verständlichen Gründen noch nicht verraten. Doch schon jetzt wird reichlich darüber spekuliert, ob die neue Serie am Ende in einer Post-Credits-Szene etwa einen Hinweis auf The Mandalorian Staffel 3 bereit hält? Schließlich steht für Ende des Jahres ein Wiedersehen mit Mando und Baby Yoda an.

Darüber hinaus sind schon jetzt viele weitere „Star Wars“-Serien in Arbeit, etwa mit Obi-Wan Kenobi und Ahsoka neben einigen mehr.

Boba Fett Folge 2: Die 10 coolsten Easter-Eggs und Referenzen aus Episode 2