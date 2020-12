Disney+ hat völlig überraschend eine neue Star Wars-Serie enthüllt, die neben Ahsoka und Rangers of the New Republic als drittes Spin-off zum Serienhit The Mandalorian auf dem Streaming-Dienst an den Start gehen wird. Inzwischen gibt es erste Informationen über die Besetzung, die Story bis hin zu einem Release-Termin. Hier findet ihr alle wichtigen Details.

Wann kommt The Book of Boba Fett?

Disney+ hat inzwischen offiziell den Produktionsstart der neuen Serie als Spin-off zu „The Mandalorian“ bestätigt und sogleich per Twitter einen Starttermin genannt: The Book of Boba Fett erscheint im Dezember 2021 auf Disney+.

Bemerkenswert ist dabei, dass für Ende 2021 auch der Serienhit The Mandalorian mit der 3. Staffel zurückerwartet wird. Ob sie zeitgleich auf dem Streaming-Dienst gezeigt werden, oder doch hintereinander, wurde noch nicht bestätigt.

Boba Fett in The Mandalorian © Disney/Lucasfilm

Worum geht es in der Boba Fett-Serie?

The Book of Boba Fett setzt voraussichtlich genau nach dem Finale der 2. Staffel von The Mandalorian an. Denn laut der offiziellen Bestätigung handelt es sich wohl doch nicht um eine Prequel-Serie, wie zunächst vermutet. Ob wir dennoch Boba Fetts Entkommen aus der Grube von Sarlacc am Ende von „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ zu sehen bekommen, wird sich zeigen. Beschrieben wurde das zuvor schon in diversen Büchern und Comics des Franchise.

Fest steht jedoch, dass die Serie laut offizieller Ankündigung in der gleichen Timeline wie The Mandalorian spielen wird. Am Ende der 2. Staffel eroberten Boba Fett und Fennec Shand gemeinsam Jabbas Palast auf Tatooine. Das Spin-off könnte genau an dieser Stelle ansetzen und Boba Fett in seiner neuen und einflussreiche Position in der Verbrecherwelt zeigen. Es wäre durchaus vorstellbar, dass auch Figuren wie Cobb Vanth im Spin-off auftauchen werden – neben Mando?

Temuera Morrison als Boba Fett in The Mandalorian © Star Wars/Disney+

Erste Besetzung der Boba Fett-Serie

Wer den beliebten Kopfgeldjäger Boba Fett darstellen wird, steht bereits fest: Temuera Morrison hatte die Rolle bereits in der 2. Staffel von The Mandalorian inne und steht auch im Mittelpunkt von The Book of Boba Fett.

Darüber hinaus wurde nun offiziell ein Wiedersehen mit Ming-Na Wen als Fennec Shand bestätigt. Auch sie spielte zuletzt in den neuen Folgen von „The Mandalorian“ mit und ist eine wichtige Wegbegleiterin von Boba Fett, dem sie nach den letzten Ereignissen der Serie ihr Leben zu verdanken hat. Bei der gefürchteten Auftragskillerin Fennec Shand handelt es sich um einen neuen Charakter im Star Wars-Universum, der bislang weder in den Kinofilmen, Serien noch Comics und Büchern in Erscheinung trat.

Die weitere Besetzung wird noch nicht verraten. Jedoch könnte es durchaus sein, dass noch weitere bekannte Charaktere aus dem Star Wars-Universum auftauchen werden.

Boba Fett-Serie von den Mandalorian-Machern

„The Book of Boba Fett“ wird von „The Mandalorian“-Schöpfer Jon Favreau gemeinsam mit Dave Filoni („Clone Wars“, „Rebels“) und Regisseur Robert Rodriguez entwickelt. Rodriguez inszenierte die Rückkehr von Boba Fett in der 2. Staffel von „The Mandalorian“.

Viel mehr ist über die neue Serie „The Book of Boba Fett“ auf Disney+ noch nicht bekannt. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

