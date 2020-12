Die Erfolgsserie The Mandalorian legt den Grundstein für eine Fülle an weiteren neuen Serien im „Star Wars“-Universum. So wurden jüngst gleich zehn neue Star Wars-Projekte für den Streamingdienst Disney+ bestätigt. Dazu gehören auch zwei Spin-off-Serien zu „The Mandalorian“.

Demnach erhält tatsächlich Publikumsliebling Ahsoka (mit Rosaria Dawson) ihre eigene Serie. Bei dem zweiten Spin-off handelt es sich um eine neue Serie über die Rangers of the New Republic, die in der 2. Staffel der Serie eingeführt wurden.

Star Wars kündigt neue Serien mit Ahsoka und Rangers of the New Republic an

Wiedersehen mit Mando in Serien-Ablegern geplant?

Nun meldet sich Mando-Darsteller Pedro Pascal zu den vielen Neuankündigen im „Star Wars“-Universum zu Wort und verrät in einem Interview mit den US-Kollegen von Comicbook, dass er hofft, in wenigstens einer der neuen Serien mitspielen zu dürfen.

Details dazu verraten wollte er noch nicht, da jedoch wenigstens die beiden Ableger-Serien „Ahsoka“ und „Rangers of the New Republic“ offiziell als Crossover zu „The Mandalorian“ bestätigt wurden, dürfte der eine oder andere Charakter in der jeweils anderen Serie zu sehen sein. Was liegt da näher, als Mando aka Din Djarin höchstpersönlich in den Spin-offs auftreten zu lassen:

„Daumen drücken, Mann. Wie könntest du nicht? Das ist etwas, was sehr viel größer ist als wir alle zusammen und auch wir alle sind auf großartige Weise Passagier bei der unglaublichen Reise.“

Die neuen „Star Wars“-Produktionen waren von Seiten des Studios sogar vor Mando-Darsteller Pedro Pascal streng geheim gehalten. So verrät der Schauspieler, der gerade für die Regisseurin Jenkins in „Wonder Woman 1984“ den Bösewicht mimt, dass auch er nichts vorab über ihren neuen „Star Wars“-Film erfahren hatte. Ja, er zeigt sich überrascht und begeistert, dass sie den Film Rogue Squadron drehen wird.

In den nächsten Wochen und Monaten dürften auch wir mehr über die neuen „Star Wars“-Serien in Erfahrung bringen. Ein Start von mindestens einer der Spin-off Serien soll laut Disney+ schon im Laufe des nächsten Jahres zeitgleich zur 3. Staffel von The Mandalorian an den Start gehen. Die weiteren neuen Serien sind für frühestens in den Jahren 2022 und 2023 auf dem Streamingdienst angekündigt.

