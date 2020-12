Lucasfilm hat erst kürzlich im Rahmen einer Vorschau zur Zukunft von Star Wars einige neue Serien für den hauseigenen Streamingdienst Disney+ angekündigt. Dazu gehört auch eine Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor als beliebter und legendärer Jedi-Meister.

Bestätigt wurde zudem ein Wiedersehen mit Hayden Christensen als Anakin Skywalker aka Darth Vader aus der Prequel-Trilogie der Skywalker Saga. Nun gibt es erste Gerüchte über ein weiteres geplantes Wiedersehen mit dem Schauspieler und Boba Fett-Darsteller Temuera Morrison aus The Mandalorian – Staffel 2.

Star Wars: The Mandalorian – Wie hat Boba Fett nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter überlebt?

Temuera Morrison ist im „Star Wars“-Universum kein Unbekannter, verkörperte er bereits Boba Fetts Vater Jango Fett in „Episode II: Angriff der Klonkrieger“ (2002) sowie Commander Cody in „Episode III: Die Rache der Sith“ (2005). Während Morrison in diversen Videospielen wie Bounty Hunter, Empire at War und Battlefront (I + II) die Stimme des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett übernahm, durfte er den beliebten Kopfgeldjäger schließlich auch in der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ übernehmen. Ob er jedoch als Boba Fett auch in der „Obi-Wan“-Serie zu sehen sein wird, ist noch offen.

Die US-Kollegen des YouTube-Kanals Kessel Run Transmissions – die auch die Besetzung von Temuera Morrison publik gemacht haben – stellen jedenfalls die Vermutung an, dass Temuera Morrison wohl eher als Commander Cody in der Serie zu sehen sein wird, statt als Boba Fett.

Commander Cody in Star Wars: The Clone Wars © Disney/Lucasfilm

Ist Commander Cody in der Obi-Wan-Serie dabei?

Commander Cody ist ein ranghoher Kommandant der Klonarmee und kämpfte an der Seite von Obi-Wan Kenobi, bis Imperator Palpatine den Notfallbefehl Order-66 ausrief, wodurch sich die Klone gegen die Jedi-Ritter wandten. In der Serie „The Clone Wars“ schließlich stellte Commander Cody einen wichtigen Part in der Handlung dar. So kämpfte er während der Klonkriege regelmäßig an der Seite von Captain Rex, die im Laufe des Krieges auch zu guten Freunden wurden.

Es ist demnach durchaus denkbar, dass CC-2224 aka Commander Cody in der Obi-Wan-Serie einen wichtigen Part einnehmen könnte, spielt die Handlung doch zu einem ähnlichen Zeitpunkt innerhalb der Saga. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich zeigen müssen. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

The Mandalorian – Staffel 2 © Disney/Lucasfilm

The Mandalorian – Staffel 2 geht auf Disney+ zu Ende

Zunächst könnt ihr Temuera Morrison als Boba Fett noch einmal im großen Finale der 2. Staffel von Star Wars: The Mandalorian auf Disney+ sehen. Die letzte Folge der Staffel geht am Freitag, den 18. Dezember auf dem Streamingdienst online.

Danach ist aber noch lange nicht Schluss mit den Abenteuern von Mando und Baby Yoda. Eine dritte Staffel ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich im Herbst 2021 auf Disney+ an den Start gehen.