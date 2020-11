Disney+ hat vor wenigen Tagen die 2. Staffel der erfolgreichen Serie The Mandalorian aus dem „Star Wars“-Universum an den Start geschickt. Die starke Auftaktfolge „The Marshal“ knüpft direkt an die erste Staffel an und überrascht die Fans bereits mit zahlreichen Easter Eggs aus der klassischen Filmtrilogie. Es gibt einiges zu entdecken, doch auf eins haben sich die Fans bereits zu Beginn der neuen Staffel gefreut und wurden am Ende auch belohnt: Ein Wiedersehen mit Boba Fett.

The Mandalorian: Wer ist die mysteriöse Figur am Ende Folge 1 (Kapitel 9)?

Boba Fett in den Star Wars-Filmen

Der legendäre Kopfgeldjäger mit seiner mandalorianischen Rüstung aus Beskar hatte seinen ersten Auftritt in George Lucas klassischer Film-Trilogie. Hier sollte ihm in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ auch der Tod ereilen, jedenfalls im offiziellen „Star Wars“-Kanon der Filme.

Bereits im Vorfeld erklärte Jon Favreau die Rückkehr von Boba Fett in der Serie wie folgt:

„Wir alle haben Boba Fett geliebt, aber wir haben nie so viel von ihm bekommen, wie wir gerne wollten. Er kam auch in Die Rückkehr der Jedi zu kurz. Wir wollten [in der Serie] jemanden, der dem gerecht wird, was wir uns erhofft hatten, als wir noch jünger waren.“

Boba Fetts Wiedersehen in „The Mandalorian“ (dargestellt von niemand Geringers als Jango-Fett-Darsteller Temuera Morrison) birgt eine wichtige und bedeutende Wendung im „Star Wars“-Universum mit den Kinofilmen und den Serien Clone Wars und Rebels im offiziellen Kanon. Denn während eine Vielzahl an Roman und Comics über Boba Fett erschienen sind, die sowohl seine Vorgeschichte als auch sein Überleben behandeln, so gehören sie doch bislang nicht offiziell zum Kanon der Saga. Das scheint nun Serienmacher Jon Favreau geändert zu haben.

Temuera Morrison als Boba Fett in The Mandalorian ©Disney/Lucasfilm

Boba Fetts Flucht aus der Grube des Sarlacc

Star Wars ist schon immer bekannt dafür, dass totgeglaubte Charaktere und Figuren nicht unbedingt immer tot sein müssen. Jüngstes Beispiel ist etwa der Imperator Palpatine, der im Finale der Skywalker-Saga plötzlich wieder auftaucht.

Wie überlebte Boba Fett seinen vermeintlichen Tod in der Grube des Sarlacc? Boba Fetts Überleben und seine Flucht aus der Grube des Sarlacc wurde bereits in einigen nachfolgenden Romanen wie der „Boba Fett“-Reihe von Terry Bisson oder in den Comics Dark Empire behandelt. Jedoch gehörten die Geschichten rund um den beliebten Kopfgeldjäger nicht zum offiziellen Kanon.

Nichtsdestotrotz wurde darin sein Überleben beschrieben, wie er mit Hilfe seines Jetpacks und explosiven Hilfsmitteln den Sarlacc tötet und sich aus dem Innern des Monsters befreien konnte.

Schließlich wird Boba Fett neben der Grube in der Wüste von dem Kopfgeldjäger Dengar gefunden und gerettet. Boba Fett nimmt sein Leben als Kopfgeldjäger wieder auf und gründet sogar eine eigene Familie. Er kämpft später an der Seite von Han Solo und trainiert Han and Leias Tochter Jaina. Doch wie gesagt gehören die Geschichten zum alten Expanded Universe (das heute Legends heißt) – und nicht zum offiziellen Kanon.

The Mandalorian: Wer ist die neue Figur Cobb Vanth?

In der Serie kommt ein weiteres Detail ins Spiel: Die mandalorianischen Rüstung von Boba Fett, die am Rande der Grube des Sarlacc gefunden wurde. Die nimmt der Marshall aka Cobb Vanth (dargestellt von Timothy Olyphant) an sich, um sie im Laufe der Folge schließlich Mando zu überreichten. Der Sheriff von Freetown auf dem Planeten Tatooine hatte seinen ersten Auftritt den „Nachspiel“-Romanen von Chuck Wendig aus dem Jahr 2015, die nach der Original-Trilogie angesiedelt sind und zum offiziellen Kanon gehören.

Das Wiedersehen von Boba Fett könnte also im Laufe der Serie durchaus so erklärt werden – da Boba Fett selbst ein Klon ist – dass er in der Serie als Klon seiner selbst erscheinen wird. Die Auflösung und das Schicksal des Kopfgeldjägers wird hoffentlich in den kommenden neuen Folgen geklärt. Die neuen „The Mandalorian“-Folgen laufen immer freitags bei Disney+ an.

Fans dürfen sich neben Boba Fett auch auf ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Bo-Katan (Katee Sackhoff) aus den Serien Clone Wars und Rebels freuen.