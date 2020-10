The Mandalorian Staffel 2, Folge 1 – Déjà-vu oder nur eine Täuschung, habe ich das nicht schon erlebt?

In einem weiteren Beitrag erklären wir euch, warum sich die Tusken-Räuber in der 1. Episode von The Mandalorian: Staffel 2 über den Fund einer ominösen Perle so sehr gefreut haben. Obendrein erfahrt ihr hier, wer der neue Charakter Cobb Vanth ist und welchen mysteriösen Charakter wir am Ende der von Kapitel 9 zu Gesicht bekommen haben könnten.

In Kapitel 9 (The Marshal) ist demnach viel passiert. Doch Veteranen und Fans hatten nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es zurück nach Tatooine ging, ein nostalgische Empfinden. Beim Ansehen der Folge erleben wir ein wahres Déjà-vu. Wir haben das alles doch schon einmal erlebt, oder etwa nicht? Warum kommen uns die Szenen so vertraut vor?

Das Kraytdrachen-Déjà-vu

Wenn ihr euch gewundert habt, dass euch die gezeigten Bilder durchaus bekannt vorkommen, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr euch geirrt haben könntet. Tatsächlich habt ihr einen Großteil von The Mandalorian: Staffel 2, Folge 1 schon einmal gesehen!

Ein Großteil der Inspiration, direkt oder indirekt, scheint wohl von Star Wars: The Knights of the Old Republic zu stammen.

In dem Spiel von BioWare und LucasArts sowie Publisher EA verschlägt es uns in eine ähnliche Situation auf Tatooine wie Mando in Kapitel 9. Wir müssen in KotOR mit Revan und dem Jäger Komad Fortuna gemeinsam einen Kraytdrachen-Bullen erlegen. Die Mission, die wir vor ewigen Zeiten gespielt haben, ist die Grundlage für ein waschechtes Déjà-vu.

The Mandalorian von KotOR inspiriert?

Witzigerweise erkennen wir einige Details also direkt wieder. Um unser Ziel zu erreichen und in der Storyline voranzuschreiten, muss sich Revan mit den Tusken-Räubern kurzschließen. Das Hauptziel ist es dann erst einmal, den Kraytdrachen zu besiegen, bevor es entsprechend weitergeht in der Galaxis.

Sogar die Bantha-Fütterung und die Idee mit den Bombenauslegen sind ein Teil dieser Mission, mit der auch Mando und Cobb Vanth den Kraytdrachen in der Serie hervorlocken. Wir mussten also in dem Videospiel mehr oder weniger exakt dasselbe tun, was Mando nun in der Serie vollzieht.

Natürlich gibt es hier und da ein paar Abweichungen. So ist der Drache im Spiel bei Weitem nicht so groß wie in der Serie und augenscheinlich auch nicht so mächtig. Und dennoch ähnelt der Aufbau der Mission dem Aufbau der 1. Folge in ungeheurem Ausmaße.

Erinnert ihr euch an diese Mission in KotOR? Wenn nicht, ist das kein Problem. Wir haben euch ein Let’s Play herausgesucht, das jene Mission aufzeigt:

Wissenswert: Dank KotOR wissen wir, dass sich sogar zwei Drachenperlen in einem Krayt befinden können, die in der Welt von Star Wars einen hohen Preis bieten. Alles zu der Drachenperle erfahrt ihr hier:

