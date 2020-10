Der Mandalorianer und das Kind setzen seit gestern ihre Reise in der weit, weit entfernten Galaxis fort. In der ersten Episode der 2. Staffel von The Mandalorian verschlägt es das ungleiche Duo erneut auf den Wüstenplaneten Tatooine, wo sich ein weiterer Mandalorianer aufhalten soll. Eine Spur, der unser wortkarger Held nachgehen will.

In einem Ort namens Mos Pelgo macht er Bekanntschaft mit einem Mann namens Cobb Vanth, der eine besondere mandalorianische Rüstung trägt. Die wahre Überraschung wartet jedoch am Ende der Folge, denn dort taucht eine mysteriöse Figur auf. Achtung, es folgen massive Spoiler!

Geheimnisvoller Charakter ist sehr wahrscheinlich ein alter Bekannter

Im Laufe der Episode schließen der Mandalorianer und Cobb Vanth einen Deal ab: Der Hauptcharakter soll dabei helfen, einen Kraythdrachen zu erledigen und erhält im Gegenzug die mandalorianische Rüstung des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett. Nachdem unser Held nach getaner Arbeit damit in den Sonnenuntergang fährt, wird er aus der Ferne von einem mysteriösen Mann beobachtet.

Der Darsteller dieses Charakters ist „Star Wars“-Fans dabei natürlich wohl bekannt, denn es ist Temura Morrison, der nach fast 20 Jahren zur Sternen-Saga zurückkehrt. In der Prequel-Trilogie verkörperte er den Kopfgeldjäger Jango Fett sowie die Klonsoldaten. Ein besonderer Klon, Boba, sollte viele Jahre später zu einem der gefährlichsten Kopfgeldjäger der Galaxis werden, ehe er scheinbar im Maul eines Sarlacc den Tod fand.

Sehen wir hier die Rückkehr von Boba Fett? (© Disney / Star Wars)

Bereits vor einigen Monaten kursierte die Meldung von der Rückkehr Morrisons, worauf die Fans begeistert reagierten. Laut übereinstimmenden Berichten sollte er die Rolle des Boba Fett übernehmen und es erscheint durchaus wahrscheinlich, dass er in besagter Szene den totgeglaubten Kopfgeldjäger darstellt – schließlich beobachtet er, wie sich jemand mit seiner Rüstung aus dem Staub macht.

Einen weiteren Hinweis liefert die Filmdatenbank IMDb, auf der Temura Morrison beim „The Mandalorian“-Cast als Darsteller von Boba Fett gelistet wird. Da die Seite jedoch theoretisch jeder angemeldete Nutzer bearbeiten kann, ist dies nicht mit einer offiziellen Bestätigung gleichzusetzen. Eine solche steht bislang noch aus.

Sollte es sich bei dieser Figur wider Erwarten letztendlich doch nicht um Boba Fett handeln, wäre es alternativ auch möglich, dass Morrison einen gealterten Klonsoldaten spielt, der zurückgezogen auf Tatooine lebt. Eine definitive Antwort werden wohl erst die noch kommenden „The Mandalorian“-Folgen liefern, die immer freitags bei Disney+ laufen.

