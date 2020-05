Im Oktober 2020 soll die 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus an den Start gehen. Und nun wird kurzerhand noch ein Neuankömmling angekündigt, der in der ersten Realfilm-Serie im „Star Wars“-Universum einen alten und äußert beliebten Bekannten verkörpern wird.

The Mandalorian: Temuera Morrison als Boba Fett

Niemand Geringeres als Boba Fett wird in der Erfolgsserie „The Mandalorian“ zurückkehren. Gespielt wird der ikonische Kopfgeldjäger von Temuera Morrison, der in „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ Jango Fett verkörperte. Wie passend, immerhin ist Jango der genetische Erzeuger der Klonarmee und somit nicht zuletzt der Vater von Boba Fett. Wer würde also eine bessere Besetzung für seinen fiktiven Sohn abgeben?

Seinen erstmaligen Auftritt feierte Boba Fett bereits in „Das Imperium schlägt zurück“. Im letzten Teil der Originaltrilogie der 80er Jahre wurde der berühmte Kopfgeldjäger allerdings getötet. Eigentlich.

Boba Fett in The Mandalorian – doch wie?

Wie genau der Kopfgeldjäger in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ zurückkehren und in die Story eingebunden wird, ist noch nicht bekannt. Möglich ist jedoch viel, immerhin sprechen wir hier von Klonen.

In der fünften Folge der 1. Season namens „Revolverheld“ deuten bereits einige Hinweise auf eine Rückkehr von Boba Fett hin:

Mando zitierte den Kopfgeldjäger

Am Ende der Episode hörten wir das charakteristische Sporen-Klappern einer nicht sichtbaren Gestalt im Umhang

Die Folge spielte auf Tatooine, der bekanntermaßen letzte Aufenthaltsort des beliebten Klons

Dass Disney sich dafür entscheidet den legendären Kopfgeldjäger zurückkehren zu lassen, ist nicht verwunderlich, immerhin dürsten die Fans bereits seit Jahren nach dem Klon in mandalorianischer Rüstung. Produzent Dave Filoni hat deshalb bereits im letzten Jahr angedeutet, dass Boba Fett wieder Teil des Star Wars-Kanons werden könnte.

Laut The Hollywood Reporter haben wir nun offenbar Gewissheit und werden über den Verlust des entsprechenden Boba Fett-Films hinweggetröstet, der wohl nie verwirklicht werden wird. Dass Jango Fett-Schauspieler Temuera Morrison als Besetzung gewählt wurde, scheint wohl das Sahnehäubchen auf dieser Ankündigung zu sein.