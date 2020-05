Lucasfilm plante seit geraumer Zeit schon mit einem „Star Wars“-Film über den wohl bekanntesten Kopfgeldjäger in einer weit, weit entfernten Galaxie: Die Rede ist von Boba Fett. Der mandalorianische Krieger aus der Original-Trilogie sollte eigentlich einen Solofilm erhalten, wie zuvor schon Han Solo.

Doch nachdem die eh schon strauchelnde Produktion Solo: A Star Wars Story an den Kinokassen floppte, legte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy die Pläne für einen Boba Fett-Film kurzerhand komplett auf Eis. Dafür sollte eine erste Realserie namens The Mandalorian folgen, die sich inzwischen als absoluter Publikumshit auf dem neuen Streaming-Dienst Disney+ entwickelte.

Fantastic Four-Kinoflop kostete Trank Boba Fett-Film

Passend zum Star Wars Day 2020 meldet sich Regisseur Josh Trank in einem Interview zu Wort und erklärt, warum er damals bei der Produktion für den Boba Fett-Solofilm kurzerhand selbst aus dem Filmprojekt wieder ausstieg: Er hatte offenbar die Befürchtung, von Lucasfilm gefeuert zu werden.

Seine Sorgen sind durchaus nachvollziehbar: Denn während er für Lucasfilm den nächsten „Star Wars“-Film entwarf, kam gerade seine Comicverfilmung Fantastic Four für Fox in die Kinos. Doch der Film aus dem Jahr 2015 entpuppte sich nach vernichtenden Kritiken zu einem der größten Kinoflops in der Filmgeschichte.

Boba Fett: A Star Wars Story: Düsterer Standalone-Streifen vom Logan-Regisseur James Mangold?

Das zwang Lucasfilm schließlich dazu, die eigentlich geplante offizielle Ankündigung über die Besetzung von Josh Trank kurzfristig ausfallen zu lassen. Und so bestand bis heute lediglich das Gerücht, dass der Filmemacher einen Boba Fett-Film drehen sollte.

Mit seinem jetzigen Geständnis konnte er nun endlich mit dem Gerücht aufräumen. Nach Josh Tranks Ausstieg sollte zwischenzeitlich „Logan“-Regisseur James Mangold drei Jahre später einen recht düsteren Boba Fett-Streifen drehen, doch auch daraus wurde ebenfalls nichts.

Statt Boba Fett: The Mandalorian wird zum Publikumshit

Zu diesem Zeitpunkt etwa stellte Regisseur Jon Favreau dem Studio seine Pläne für eine Space-Western-Serie vor, die den Titel The Mandalorian tragen wird. Seine Vision kam bei den Verantwortlichen so gut an, dass die Pläne für den Boba Fett-Film anscheinend endgültig eingestampft worden.

Star Wars: Warum der Kopfgeldjäger in The Mandalorian nicht wie Boba Fett ist

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hunderte Millionen Zuschauer weltweit haben die erste Staffel der Realserie gesehen, Kritiker sowie Fans überschlagen sich gleichermaßen mit Lobeshymnen. Und die neu eingeführte Figur Das Kind (The Child), besser bekannt als Baby Yoda, erobert als heimlicher Held der Geschichte die Herzen der Fans im Sturm und heizt die Merchandise-Produktion kräftig an.

Der Erfolg sorgt dafür, dass schon jetzt zwei weitere Staffeln in Arbeit sind. Staffel 2 wird voraussichtlich in diesem Herbst auf Dinsey+ an den Start gehen, gefolgt von Staffel 3 im Jahr darauf. Hinzu kommt, das weitere Realserien geplant sind: Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor und eine Prequel-Serie zu Rogue One mit Diego Luna als Captain Cassian Andor.

