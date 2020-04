Die neue „Star Wars“-Serie The Mandalorian ist seit wenigen Tagen endlich auch in Deutschland erhältlich, zeitgleich zum Start des Streamingdienstes Disney Plus. Das Interesse der Fans ist enorm. Denn wie nun das US-Magazin Deadline berichtet, wurde die erste Folge am Starttag in Europa über 33 Millionen Mal abgerufen.

Dabei macht Deutschland den größten Anteil von den sieben europäischen Ländern aus, in denen seit März Disney Plus im Angebot ist: Hierzulande kommt die Serie auf rund 12 Mio. Abrufe, gefolgt von Großbritannien mit knapp 8 Mio., Italien mit 6,5 Mio., Spanien mit 5 Mio., die Schweiz mit 723.629, Österreich mit 535.771 und Irland mit 396.099 Abrufen.

Star Wars: Die Ursprünge der Mandalorianer aus der neuen Serie auf Disney+

Die Zahlen wurden von dem US-Dienst Parrot Analytics erhoben, Disney selbst hat bislang noch keine Angaben dazu gemacht. Jedoch zeichnet sich damit der Trend aus den USA ab, denn auch dort ist die neue vielgelobte Serie mit Publikumsliebling The Child, auch als Baby Yoda bekannt, eines der größten Highlights des neuen Streamingdienstes.

Laut Parrot Analytics haben zum Launch Ende letzten Jahres allein in den USA rund 40 Millionen Zuschauer die erste Folge von „The Mandalorian“ abgerufen. Inzwischen verzeichnet Disney Plus mehr als 28,6 Millionen Abonnenten allein in den USA. Konkrete Zahlen zu den neu hinzugewonnenen europäischen Kunden liegen noch nicht vor.

© Disney/Star Wars – „The Mandalorian“

Star Wars: The Mandalorian mit Pedro Pascal

„The Mandalorian“ ist die erste Realserie aus dem Star Wars-Universum und wurde von Autor und Produzent Jon Favreau exklusiv für Disney Plus entwickelt. Unter der Regie von Dave Filoni („The Clone Wars“) spielt in den Hauptrollen Pedro Pascal als wortkarger Kopfgeldjäger und Titelheld, außerdem Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Nick Nolte (Kuiil) und Werner Herzog mit.

Star Wars: The Mandalorian: Baby Yoda enthüllt eine fast vergessene Gabe der Jedi

Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden. Bereits im Vorfeld hat man sich bei Disney gegen eine Veröffentlichung der kompletten Staffel auf einmal ausgesprochen. Im Gegensatz zu Netflix und Amazon Prime Video müssen Fans somit auf das beliebte Binge-Watching verzichten. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit und soll noch in diesem Herbst erscheinen.

Weitere Serien- und Film-Highlights auf Disney Plus findet ihr in unserer Übersicht zum Launch. Hinzu kommen die neu angekündigten Titel für den Monat April.