Gerade erst ist die neue „Star Wars“ -Serie The Mandalorian endlich auch in Deutschland auf Disney Plus angelaufen, schon blicken die Fans mit Spannung auf die kommende zweite Staffel. Vor wenigen Tage wurde bereits Rosario Dawson für die Rolle der aus „The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“ bekannten und beliebten Ahsoka Tano ins Spiel gebracht.

Michael Biehn wird zum Kopfgeldjäger

Nun gibt es einen weiteren prominenten Zugang zu vermelden: Michael Biehn. Der Actionstar dürfte vielen noch als Kyle Reese aus dem ersten „Terminator“-Film aus den 1980er Jahren bekannt sein, kämpfte er dort an der Seite von Sarah Connor gegen Arnold Schwarzeneggers T-800. Auch wirkte er in weiteren Filmen von James Cameron mit, wie „Aliens – Die Rückkehr“ und „Abyss“.

In „The Mandalorian“ soll er gerüchteweise einen Kopfgeldjäger darstellen, der Titelheld (Pedro Pascal) schon einmal begegnet ist. Somit dürften wir in den neuen Folgen mehr über die Origin-Story des schweigsamen Mandalorianer erfahren.

Wiedersehen mit Pedro Pascal und Baby Yoda

In Staffel 2 dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Pedro Pascal (Mandalorian), Carl Weathers (Greef Karga), Nick Nolte (Kuiil), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Gina Carano (Cara Dune) sowie Werner Herzog aus den ersten Folgen freuen und nicht zu vergessen: Baby Yoda. Ebenso soll Bill Burr als Kopfgeldjäger Mayfeld zurückkehren.

Für die Regie sind neben Serienmacher Jon Favreau und Autor Dave Filoni weitere bekannte Namen dabei: Schauspieler Carl Weathers etwa nimmt zusätzlich hinter der Kamera Platz. Allem Anschein nach wird auch Robert Rodriguez („Sin City“, „Alita: Battle Angel“) eine Folge in Szene setzen. Zuletzt gab es Gerüchte um Regisseur James Mangolds Beteiligung an der Serie, was jedoch zwischenzeitlich vom Filmemacher selbst dementiert wurde.

Fest steht, dass die Dreharbeiten zu Staffel 2 von „The Mandalorian“ bereits fertiggestellt worden. Es wird sicherlich noch Nachdrehs geben, jedoch wurde aufgrund der anhaltenden Corona-Krise weltweit die Produktion stillgelegt. Hoffen wir, dass der Start der 2. Staffel in diesem Herbst wie geplant stattfinden kann.