Disney Plus: Diese neuen Inhalte gibt es im April 2020

In der vergangenen Woche am 24. März ist der Streamingdienst Disney Plus auch in Deutschland gestartet. Abonnenten erwarten zahlreiche Filme, Serien, Dokumentationen und Extras rund um Marvel, Star Wars, National Geographic sowie Disney- und Pixar-Klassiker. Zum Start bringt es die neue Plattform in Deutschland auf über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusive Disney+ Originals.

Neue Inhalte für Disney+ im April

Doch der Dienst soll weiter wachsen und regelmäßig durch neue Inhalte erweitert werden. Im Rahmen des „Earth Month“ werden im April 2020 neue Highlights zu dem derzeit bestehenden Programm hinzustoßen.

Dazu zählt zum Beispiel die Premiere des Disney+ Originals „Elefanten“ von Disneynature am 3. April. Hier übernimmt in der Originalfassung Meghan, Duchess of Sussey, die Erzählrolle. Regisseur Mark Linfield zeigt in der Naturdokumentation die Reise einer Elefantenherde hunderte Meilen durch die Kalahari-Wüste.

Weiterhin dürfen sich Abonnenten auf Filme wie „Nachts im Museum“, „Daddy ohne Plan“, „TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer“ oder „Christopher Robin“ freuen.

Disneynature

Im Reich der Raubkatzen

Schimpansen

Bären

Born in China

Das Geheimnis der Flamingos

Im Reich der Affen

Blüten – Boten des Lebens

National Geographic

America’s National Parks

Die Flut – Okavango unter Wasser

JANE

Before the Flood

Planet der Vögel

Nationalpark im Ozean

Baumlöwen

Wild Russia

One Strange Rock

Fabelhafte Welt der Wale

Im Reich des Blauwals

Great Migrations – Das große Wunder der Tierwanderungen

Earth Live

1200 km zu Fuß durch den Grand Canyon

Disney+: Neue Katalog-Titel

3.April

Die Geschichte zweier Tiere

Alles in einer Nussschale

Donalds Jungbrunnen

Donalds Hunde-Waschmaschine

Der Dribbel – Champion

Von Drachen

Wie man Football spielt

Lambert, der ängstliche Löwe

Auf dem Eis

Nicht maßstabsgetreu

Penguins

Plutos Party

Der Junge, der mit Dachsen sprach

Der neue Nachbar

TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer“

9. April

Die Hexe und der Zauberer

10. April

Welpen Freunde

Die Schätze des Tutanchamun

Edward mit den Scherenhänden

Nachts im Museum“

Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal“

11. April

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

15. April

Christopher Robin

17. April

Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!

Vom Zusammenhalten

Plutos Einkauf

23. April

Daddy ohne Plan

Disney+: Neue Originals

Freitag, 3. April

Elefanten

Pinguine: Leben am Limit – Making-of

Delfine

Die fantastische Welt der Delfine – Making-of

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

→ Episode 5 – Abgestürzt und aufgefangen

→ Episode 6 – Bittere Medizin

→ Episode 5 – Abgestürzt und aufgefangen → Episode 6 – Bittere Medizin Shop Class – Episode 6: Seifenkistenrennen

Disneys Familiensonntag – Episode 22: Die Eiskönigin 2: Seife

Ein Tag bei Disney – Episode 18: Patti Murin: Frozen-Musical am Broadway

Küchenhelden – Episode 2: Diagnose: delikat

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 3: Dinner Desaster

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 3: Amore mio!

Zugabe! – Episode 3: The Sound of Music

Forky hat eine Frage – Was ist Kunst?

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 3: Die erstklassige Zweitbesetzung

Marvel’s Hero Project – Episode 3: Der unaufhaltbare Adonis

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 3: Das Training beginnt

Pixar in Real Life – Episode 6: Monster AG: KSA-Agenten im Einsatz

The Imagineering Story – Episode 3: Das liebe Geld

The Mandalorian – Kapitel 4: Die Zuflucht

The World according to Jeff Goldblum – Episode 3: Tattoos

Freitag, 10. April

Die Musik von COCO – Lebendiger als das Leben → Premiere – Special

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

→ Episode 7 – Kein Ausweg

→ Episode 8 – Ein gemeinsamer Feind

→ Episode 7 – Kein Ausweg → Episode 8 – Ein gemeinsamer Feind Shop Class – Episode 7: Raketenstart

Disneys Familiensonntag – Episode 23: Big Hero 6: Erste-Hilfe-Kasten

Ein Tag bei Disney – Episode 19: Francheska Roman: Zuckerbäckerin

Küchenhelden – Episode 3: „nnere Stärke

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 4: Schuld und Scham

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 4: Auf nach Pandora

Zugabe! – Episode 4: Grease

Forky hat eine Frage – Was ist Zeit?

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 4: Die Stellprobe

Marvel’s Hero Project – Episode 4: Hier kommt Hailey

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 4: Der nächste Schritt

The Imagineering Story – Episode 4: Top oder Flopp

The Mandalorian – Kapitel 5: Der Revolverheld

The World according to Jeff Goldblum – Episode 4: Denim

Freitag, 17. April

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

→ Episode 9 – Alte Freunde und alte Feinde

→ Episode 9 – Alte Freunde und alte Feinde Shop Class – Episode 8: Abenteuerhütte

Disneys Familiensonntag – Episode 24: Arielle die Meerjungfrau: Meerjungfrauenflossen

Ein Tag bei Disney – Episode 20: Steve Sligh: Hauptveranwortlicher der Golden Oak Ranch

Küchenhelden – Episode 4: Beherzt und behütet

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 5: Wer nicht hören will…

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 5: Alte Liebe rostet nicht

Zugabe! – Episode 5: Annie Get Your Gun

Forky hat eine Frage – Was ist Liebe?

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 5: Homecoming

Marvel’s Hero Project – Episode 5: Die mächtige Rebekah

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 5: Der Beginn neuer Freundschaften

The Imagineering Story – Episode 5: Der Kreislauf des Fortschritts

The Mandalorian – Kapitel 6: Der Gefangene

The World according to Jeff Goldblum – Episode 5: BBQ

Freitag, 24. April

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

→ Episode 10 – Dieser eine Moment

→ Episode 10 – Dieser eine Moment Disneys Familiensonntag – Episode 25: Süßigkeitenständer

Ein Tag bei Disney – Episode 21: Tia Kratter: Pixar University

Küchenhelden – Episode 5: Jenseits des Riffs

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 6: Nachsitzen

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 6: Anpfiff für die Liebe

Zugabe! – Episode 6: Oklahoma

Forky hat eine Frage – Was ist ein Computer?

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 6: „Welches Team?”

Marvel’s Hero Project – Episode 6: Macht Platz für Jahkil

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 6: Endlich angekommen

Spark Shorts: Wind

The Imagineering Story – Episode 6: Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter

The Mandalorian – Kapitel 7: Die Abrechnung

The World according to Jeff Goldblum – Episode 6: BBQ

