Es ist vollbracht: Lucasfilm hat gestern sein mysteriöses Projekt Luminous enthüllt und stellt eine Reihe neuer Comics und Romane im „Star Wars“-Universum vor: Star Wars: The High Republic lautet der Titel der neuen Reihe und spielt rund 200 Jahre vor der Skywalker-Saga, also lange vor dem Kinofilm „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“.

Die genannte Zeitperiode bietet den Autoren laut Lucasfilm die Möglichkeit, viele neue Geschichten mit bekannten und neuen Charakteren ins Franchise einzubinden. Es soll jedoch keinerlei Überlappung mit den gezeigten Kinofilmen oder bereits angekündigten TV-Serien auf Disney Plus geben.

Star Wars: The High Republic auch als Filmreihe geplant?

Damit werden die Gerüchte rund um die High Republic-Ära bestätigt. Ob es in dem Rahmen auch neue Videospiele oder Kinofilme im gleichen Zeitraum geben wird, ist noch geheim. Jedoch gibt es Spekulationen um ein Remake von Knights of the Old Republic. Man darf aber davon ausgehen, dass künftige Filme oder Serien in der neuen Ära spielen könnten.

Star Wars: Wie geht es nach der Skywalker-Saga weiter? Lucasfilm-Chefin spricht offen über die Zukunft

Star Wars: The High Republic ist in einer Zeit angesiedelt, in der die Republik noch intakt ist und die Sith noch keine große Rolle spielen. Jedoch droht von außen Gefahr, in einer Galaxie weit, weit entfernt, die noch wenig erforscht ist. An den Grenzen sorgen Jedi-Ritter für Ordnung. Dabei legen sie sich wohl auch mit den Nihil genannten „Weltraum-Wikingern“ als bislang recht unbekannten Gegnern an.

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zeigt sich begeistert von der neuen Ära:

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Autoren eine so reiche und fruchtbare Ära eröffnen können. Wir werden die Jedi in ihrer Blütezeit sehen. Star Wars: The High Republic zeigt die Jedi, wie wir sie schon immer sehen wollten – als wahre Hüter von Frieden und Gerechtigkeit. Dies ist eine hoffnungsvolle, optimistische Zeit, in der die Jedi und die Galaktische Republik auf ihrem Höhepunkt sind.“

Trailer und Cover-Arts mit Jedi-Rittern

Ein Ankündigungs-Trailer zu „Star Wars: The High Republic“ stellt das neue Projekt von Lucas Publishing der Autoren Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott und Charles Soule vor.

Dazu wurden erste Cover-Arts der Werke mit Jedi-Rittern und ihren Lichtschwertern gezeigt, von Romanen, Kinderbüchern bis hin zu Comics. Ein Release ist im Sommer 2020 geplant.

Weitere Details zur neuen „Star Wars“-Reihe wird laut Ankündigung im August auf der Star Wars Celebration in Anaheim präsentiert.