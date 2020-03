Am heutigen 24. März geht der neue Streaming-Dienst Disney Plus endlich auch in Deutschland an den Start. Wir stellen euch die wichtigsten Details und Infos rund um das Angebot, die Kosten und wie man Disney+ empfangen kann, vor.

Was kostet Disney Plus?

Disney+ kostet bislang nur 6,99 Euro pro Monat, und ist damit günstiger als Netflix und Co. Wer sich gleich für ein Jahresabo entscheiden sollte, der spart mit 69,99 Euro im Jahr sogar noch ein wenig Geld.

Im Gegensatz zur Konkurrenz gibt es keinerlei Preisstaffelung, vielmehr erhalten Kunden für einen Preis den vollen Service in 4K UHD und HDR-Qualität. Neukunden können außerdem Disney+ zunächst 7 Tage lang kostenlos testen.

Wie kann ich Disney Plus empfangen?

Ob zu Hause auf der Couch oder unterwegs: Disney+ ist über alle gängigen Internetbrowser nutzbar, sowie über die Disney+ App für Smartphones, Tablets und weitere mobile Geräte von Apple und Android, diverse Smart TVs und außerdem auf den Spielekonsolen Xbox und PlayStation 4.

Auch ist der Streaming-Dienst über Amazons Fire TV und Chromecast abrufbar. Inzwischen haben sich Sky und Disney außerdem für einen Zugang über Sky Q einigen können, aber erst ab dem Jahr 2021.

Disney+ Kunden können bis zu vier Streams gleichzeitig auf maximal zehn unterschiedlichen Geräten abrufen. Auch stehen die Inhalte den Kunden zum Downloaden offline zur Verfügung.

Im Rahmen der Corona-Krise erklärt sich der neue Streaming-Dienst dazu bereit, in Europa die Datenübertragungsratte zu drosseln – ohne Qualitätsverlust!

Password Sharing: Mit wie vielen Freunden könnt ihr bei Disney Plus euren Account teilen?

Wie sieht das Angebot an Filmen und Serien aus?

Disney öffnet seine umfangreiche Bibliothek und kündigt über 1.000 Filme und Serien zum Start an, auch von den dazugehörigen Studios für Star Wars, Marvel, Pixar und 20th Century Fox. Das Angebot wächst monatlich mit weiteren neuen, klassischen und exklusiven Titeln.

Zu Beginn gibt es sämtliche Star Wars-Filme und Serien, viele Superhelden-Abenteuer aus dem Marvel Cinematic Universe und Pixar-Animationsfilmen, bis hin zum 3D-Kinohit Avatar und der beliebten Trickserie The Simpsons und einiges mehr.

Eine komplette Übersicht sämtlicher Filme und Serien zum Launch haben wir hier noch einmal im Detail aufgelistet:

Disney+ Originals

Neben Netflix und Amazon kündigt Disney außerdem eine Vielzahl von Originals-Titeln an, die exklusiv für den Streaming-Dienst produziert werden.

Das besondere Serien-Highlight des Jahres dürfte zweifelsfrei die erste Star Wars-Realserie The Mandalorian mit Baby Yoda sein, die nun auch endlich in Deutschland gezeigt wird. Darüber hinaus wird die Animationsserie Star Wars: The Clone Wars mit der finalen siebten Staffel abgeschlossen.

Zu Marvel sind eine Reihe neuer TV-Serien angekündigt, die Phase 4 und 5 des MCU ergänzen werden. Den Anfang macht dabei WandaVision, gefolgt von Loki und einige mehr, die im Laufe des Jahres erscheinen werden. Zu den weiteren Eigenproduktionen gehört eine Neuverfilmung des Zeichentrickfilmklassikers Susi und Strolch, und einiges mehr.