Modder erschafft spielbare Mod zum Mandalorian-Charakter

Die Baby Yoda-Mod weist noch einige Mängel auf

Das Ergebnis ist gleichermaßen unterhaltsam als auch verstörend

Baby Yoda heißt eigentlich nicht Baby Yoda und das weiß mittlerweile jeder. Aber die Community bleibt dabei und ihr dürft laut Produzent Baby Yoda sagen. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter als die Produzenten der Serie The Mandalorian. Die erste spielbare Version von Baby Yoda – das Pseudonym, das sich auf den Charakter „The Child“ aus „The Mandalorian“ bezieht – ist mittlerweile gesichtet worden.

Die erste Mod für Star Wars: Battlefront 2 ist da, die den kleinen Racker ins Spiel funktional integriert. Als grundlegendes Asset dient dabei der runde Blechkollege BB-8 respektive BB-9E (bei der Ersten Ordnung). Die neuen Inhalte aus Episode 9 dienen also als Gerüst für das neue Modell. Einen ersten Eindruck von der Mod erhaltet ihr hier:

Baby Yoda stürzt sich ins Gefecht

Wo es bislang lediglich einen ersten Eindruck davon gab, wie Baby Yoda als Mod aussehen könnte, hat Modder Nano hier die erste spielbare Variante geliefert.

Natürlich ist die Mod noch nicht perfekt. So hören wir immer noch die Sounds von BB-8 und die Bewegungen und Fähigkeiten sind auch weiterhin die des Astrochmechs. Aber so oder so ist das Kind in seinem Space-Kinderwagen ein bemerkenswertes Antlitz, das man so nicht alle Tage zu Gesicht bekommt.

Würdet ihr solch eine Mod verwenden? Doch wo die Modder aktiv werden, lässt EA auf sich warten. Womöglich ist der erste Content zu „The Mandalorian“ bereits auf dem Weg? Das wäre doch was! Wir halten euch auf PlayCentral.de auf den Laufenden. Schaut also gerne regelmäßig für Updates bezüglich Baby Yoda und „Star Wars: Battlefront 2“ vorbei.