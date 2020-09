Das beste Star Wars-Game aller Zeiten ist bekanntermaßen Star Wars: Knights of the Old Republic. Wie könnte es auch anders sein, wenn sich Lucasfilm und die RPG-Legenden von BioWare zusammentun?

Das Ergebnis ist heute noch spielbar, ich habe es vor einem halben Jahr gegen Anfang des Jahres 2020 noch einmal ausgepackt und es hat im Laufe der 17 Jahre (Release in 2003) wenig an Charme verloren. Lediglich die Grafik ist ein wenig in die Jahre gekommen, aber mit entsprechenden Mods könnt ihr euch hier ebenfalls Abhilfe schaffen.

KotOR ist ein wahrer Ausnahmetitel, der die Geschichte der Sith-Lords Darth Malak und Darth Revan erzählt, die sich mit ihrer Streitkraft aus dem Sith-Imperium im Krieg gegen die Alte Republik befinden. Thematisch spielt der Titel also innerhalb einer ganz anderen „Star Wars“-Ära, über 4000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga.

Die Charaktere der Alten Republik halten heute einen legendären Status in der SW-Community inne. Das MMO Star Wars: The Old Republic kam da nie so wirklich ran, ist es doch immerhin so etwas wie ein WoW-Pendant mit einer ganz anderen Prämisse.

KotOR bietet eine glaubwürdige „Star Wars“-Geschichte (aus dem Expanded Universe, heute Legends) mit einem Plot-Twist, der in die Geschichte eingegangen ist als einer der stärksten Wendungen innerhalb eines Videospiels überhaupt. Zudem lebt der Titel von differenzierten, starken Figuren und spannenden Einblicken in die tiefergehende Lore von Star Wars. So etwas hatte es in 2003 zuvor noch nie gegeben. Wir sprechen also von einer Zeit, in der es so etwas wie Star Wars Jedi: Fallen Order oder Star Wars: Republic Commando nie gegeben hat.

17 Jahre später und eine Millionen MMO-Add-ons später zum geistigen Nachfolger von KotOR 2 trauern die Fans immer noch dem Urgestein hinterher. Ein KotOR 3 durften wir dank des MMOs nie spielen, zum Leidwesen vieler Fans entschied sich EA für einen anderen Weg mit der Marke.

Petition fordert Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic

Aber wie schön wäre ein Remake, nicht wahr? Höchste Zeit also, das Spiel in die Neuzeit zurückzuholen, was meint ihr?

Das haben sich auch ein paar Superfans gedacht, die kurzerhand eine Petition für ein Remake gestartet haben. Sie fordern EA und Lucasfilm dazu auf, passend zum 20. Geburtstag in 2023 ein Remake des Spiels zu erschaffen.

Grund dafür waren wohl Gerüchte, die Anfang des Jahres auftauchten. Hier war die Rede von eben solch einem Remake. Ob an der Sache etwas dran ist, ist völlig unklar und kann derzeit nur spekuliert werden. Doch dieser Diskurs pflanzte einen Gedanken in die Köpfe der Fans, der nun unter anderem innerhalb dieser Petition aufkeimt.

Bislang gibt es noch keine offizielle Ankündigung seitens EA. Doch an den Erfolg von über 3,2 Millionen verkauften Einheiten anzuknüpfen, wäre sicherlich im Interesse des Unternehmens. Die potenzielle Käuferschaft wartet nur auf solch einen Leckerbissen.

Falls ihr also auch noch einmal in die Zeit rund 4.000 Jahre vor dem Galaktischen Imperium zurück in die Alte Republik reisen möchtet, in der sich die Alte Republik im Kampf gegen das Sith-Imperium befindet, könnt ihr direkt in der Petition unterschreiben und mit uns gemeinsam auf einen positiven Ausgang hoffen! Derzeit weist sie rund 4.000 Unterschriften vor.

Hier geht es zur Petition auf Change.org!

Das Gute ist, dass all dies gar nicht mal so weit hergeholt erscheint. Immerhin hat Disney vor einiger Zeit verkündet, dass dieser Teil aus Legends womöglich eines Tages in den offiziellen Kanon übergehen könnte. Das heißt, dass die Alte Republik zurückkehren könnte, in welcher Form und innerhalb welchen Mediums auch immer.

