Star Wars – Ahsoka, Bo-Katan und mehr Figuren von Funko Pop neu, jetzt vorbestellen!

Nachdem die Fans rund 6 Jahre warten mussten, bis die Geschehnisse in Star Wars: The Clone Wars zu einem lückenlosen Ende gebracht wurden in der 7. Staffel, gibt es die Charaktere aus der beliebten Animationsserie bald in neuartiger Form fürs Wohnzimmer.

Disney und Funko haben eine neue Reihe von Funko Pop! vorgestellt, die einige der Charaktere aus der Serie zu euch ins Wohnzimmer schickt.

Was sind die Mando Mondays? Regelmäßig neues Mandalorian-Merch

Star Wars: The Clone Wars erhält neue Pop!-Figuren von Funko

Die neue Pop!-Reihe, die wir euch nachfolgend eingebunden haben, enthält sogleich fünf Charaktere aus dem „Star Wars“-Universum.

© Funko/Disney

Allem voran gibt es die Jedi-Kämpferin Ahsoka Tano mit dem blauen Lichtschwert von ihrem Meister Anakin Skywalker. Beachtet, dass es bereits Funko-Figuren von Ahsoka gibt, doch die sehen anders aus. Nur hier trägt sie das blaue Lichtschwert. Dann wären da noch die Mandalorianerin Bo-Katan Kryze und der allseits bekannte Sith-Lord Darth Maul.

Mehr oder weniger könntet ihr mit den Figuren also das epische Finale, den Kampf zwischen Ahsoka und Maul nachstellen, indem ihr sie entsprechend ausrichtet und ausstellt. Die Figuren lehnen sich an die 7. Staffel der Serie an.

Doch es gibt noch zwei weitere Figuren. Zum einen den Klontruppler Wrecker, der als Teil der Bad Batch in der 7. Staffel von The Clone Wars vorgestellt wird, und Gar Saxon aus dem Haus Vizsla (ebenfalls ein Mandalorianer.), der in der 7. Staffel an der Seite von Darth Maul kämpft.

Die Figuren erscheinen am 13. Dezember 2020. Ihr könnt sie schon jetzt bei einigen Shops wie Zavvi oder Amazon vorbestellen. Bei Amazon gibt es aktuell nur 2 der 5 Figuren. Das könnte sich in naher Zukunft aber schnell ändern.

Monopoly The Mandalorian Edition angekündigt, jetzt vorbestellen!