Die beliebte Animationsserie Star Wars: The Clone Wars wird mit der 7. Staffel abgeschlossen. Das große Finale findet in wenigen Tagen am 6. Mai auf dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus statt. Schon jetzt durften sich die Fans den lang erwarteten Showdown zwischen der Heldin Ahsoka und dem Bösewicht Darth Maul freuen. In der zuletzt gezeigten Episode während der Schlacht auf Mandalore war es dann endlich so weit.

So entstand die Szene Darth Maul vs. Ahsoka

Serien-Macher Dave Filoni zeigt nun in einem 4-Minuten langen Videospecial zur Serie den entsprechenden Ausschnitt mit einem der größten Duells in der Galaxie, weit weit entfernt – und wie die wohl wichtigste Szene der gesamten Serie entstand. Vor allem aber wird deutlich, wie aufwendig die Szene mit echten Schauspielern und Stuntexperten entwickelt und mittels Motion-Capture gedreht wurde, um die Szene für die sonst am Computer entworfene Animationsserie auch echt wirken zu lassen.

Für den Lichtschwertkampf schlüpfte sogar der originale Maul-Darsteller Ray Park aus „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ erneut in seine Rolle als Sith Lord. Hier kreuzte er schon sein rotes Lichtschwert gegen das von Ewan McGregors Obi-Wan Kenobi. Das Ende dürfte allen bekannt sein. Für „Clone Wars“ übernimmt die Stuntkämpferin Lauren Mary Kim den Part von Ahsoka. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und dürfte genug Gründe für Disney liefern, irgendwann doch noch einen Darth Maul-Solofilm oder Serie mit Ray Park zu drehen:

Finale von Star Wars: Clone Wars auf Disney+

Die beliebte Animationsserie „The Clone Wars“ entstand bereits unter der Federführung von „Star Wars“-Schöpfer George Lucas und wurde nach dem Kauf von Lucasfilm durch Disney nach sechs Staffel eingestellt, um Platz für die Nachfolgeserie Star Wars Rebels zu machen. Doch das abrupte Ende der Serie vor fast sechs Jahren sorgte für eine Menge Unmut unter den Fans, so dass Serien-Macher Dave Filoni und Disney schließlich reagierten.

Nach dem Abschluss von Rebels widmete sich Filoni wieder Clone Wars und entwarf eine weitere Staffel, die nach einer längeren Pause die Geschichte rund um die junge Jedi-Anwärterin und Heldin Ahsoka hoffentlich für alle Fans zufriedenstellend beenden kann.

Die 12 Folgen der neuen 7. Staffel setzen direkt an die Ereignisse aus den Vorgängerstaffeln an und bilden eine Verbindung zwischen den Kinofilmen „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ und „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ aus der Prequel-Trilogie von George Lucas.

Darin wird die junge Jedi Padawan Ahsoka Tano während der Klonkriege einen neuen, unbekannten Weg einschlagen. Laut Serien-Macher Dave Filoni wird Ahsoka noch als junge Heldin dargestellt, die erst später zur weisen Anführerin wird, wie wir sie aus der Nachfolgeserie „Star Wars Rebels“ her kennen.

Ob es ihm gelingen wird, seht ihr in den beiden finalen Folgen von „The Clone Wars“ am 1. und 4. Mai auf Disney Plus.