Gestern startete die von vielen Star Wars-Fans herbeigesehnte 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney+. Noch immer streift der wortkarge Mandalorianer durch die Weiten der Galaxis, diesmal auf der Suche nach seinesgleichen. Eine Spur führt ihn auf den Wüstenplaneten Tatooine, der einstigen Heimat von Anakin und Luke Skywalker.

An einem Ort, der auf keiner Karte verzeichnet ist, macht der Mandalorianer Bekanntschaft mit jemandem, der eine äußerst vertraute, mandalorianische Rüstung trägt. Wer diese Figur ist, verraten wir euch hier. Doch Achtung, SPOILER voraus!

The Mandalorian baut Hintergrundgeschichte einer besonderen Romanfigur aus

Der Mandalorianer reist gemeinsam mit dem Kind nach Mos Pelgo, einem kleinen Dorf im Norden Tatooines. Eine Quelle verriet ihm, dort halte sich ein weiterer Mandalorianer auf und tatsächlich trifft er schnell jemanden, der eine mandalorianische Rüstung trägt, einen Mann namens Cobb Vanth (Timothy Olyphant).

Obwohl dies sein erster Auftritt in einer großen Produktion der Sternen-Saga ist, wurde die Figur bereits vor fünf Jahren eingeführt. Erstmals fand er im Roman „Star Wars: Aftermath“ Erwähnung, in dem er als Sheriff von Freetown bekannt war. Er erregte vor allem deshalb Aufmerksamkeit, weil er die Rüstung von Kult-Kopfgeldjäger Boba Fett trägt.

Der Mandalorianer und Cobb Vanth (© Disney / Lucasfilm)

Die neue „The Mandalorian“-Episode baut seine Hintergrundgeschichte nun etwas aus. Wie Vanth unserer wortkargen Hauptfigur erzählt, riss nach der Zerstörung des Zweiten Todessterns und dem Abzug des Imperiums aus Mos Pelgo eine Bergbaugilde die Kontrolle über den Ort an sich. Vanth konnte gerade so entkommen und floh in die Wüste.

Jabbas Wrack: So bekam Cobb Vanth die Rüstung von Boba Fett

Dort fanden ihn einige Jawas, die einen Behälter voller Silicax-Oxalate (Kristalle), die er während seiner Flucht mitgehen ließ, haben wollten. Er tauschte sie gegen eine mandalorianische Rüstung ein, die sie aus den Trümmern eines Schiffs von Jabba dem Hutten gezogen hatten. Jene Rüstung, die einst Boba Fett gehörte, ehe dieser scheinbar den Tod fand.

Aufgrund der hochwertigen und mächtigen mandalorianischen Rüstung gelang es Cobb Vanth später, Mos Pelgo mittels Waffengewalt aus den Händen der Minengilde zu befreien. Seither beschützt er den Ort als der Marshal. Allerdings hat der Mandalorianer ein Problem damit, denn er fordert die Rüstung, die Vanth widerrechtlich in seinen Besitz brachte.

Beide gehen einen Handel ein, der einen Kampf gegen einen sogenannten Krayt-Drachen beinhaltet. Wie dieser ausgeht und was aus der Rüstung Boba Fetts wird, das seht ihr euch am besten selbst in der Serie an. Die neuen Episoden der 2. „The Mandalorian“-Staffel laufen immer freitags exklusiv auf Disney+.