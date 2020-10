In wenigen Tagen geht die 2. Staffel der erfolgreichen Serie The Mandalorian am 30. Oktober auf Disney+ an den Start. Passend dazu ist nun ein neuer Trailer erschienen, der ein wenig mehr über das Schicksal von Titelheld Mando alias Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem Schützling Baby Yoda preisgibt.

Zudem zeigen die vielen neuen Szenen erstmals auch den fiesen Gegenspieler Moff Gideon (Giancarlo Esposito) und seine mächtige Waffe der Mandalorianer, den Darksaber. Auch Carl Weathers als Greef Karga und Gina Carano als Cara Dune sind in den neuen Folgen zurück – und jede Menge TIE-Fighter sowie ein Mando mit Jet-Pack im Einsatz.

Staffel 2 bringt die Jedi-Ritter und Boba Fett zurück

In den neuen Folgen von „Star Wars: The Mandalorian“ versprach Serienmacher und Produzent Jon Favreau bereits vorab, wird die Story sehr viel größer ausfallen. So kündigte bereits ein erster Trailer vor einigen Monaten die Ankunft der Jedi-Ritter an. Deren Orden wird in der Space-Western-Serie nach dem Zusammenbruch des Galaktischen Imperiums einen wichtigen Part einnehmen. Mando erhält den Auftrag, seinen kleinen Schützling – das Kind alias Baby Yoda – in die sichere Obhut der Jedi-Ritter zu übergeben, während dunkle Gestalten sie auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die gefährliche Galaxis verfolgen.

Die Ankündigung des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett und weiteren bekannten Charakteren wie Ahsoka Tano und Bo-Katan aus dem „Star Wars“-Universum löste bereits im Vorfeld bei den Fans regelrechte Begeisterungstürme aus. Jedoch gibt es von den genannten Publikumslieblingen auch in den nun gezeigten Szenen noch keine Spur zu sehen. Hoffen wir, dass ihr Auftritt nicht allzu kurz ausfallen wird.

Was sind die Mando Mondays? Regelmäßig neues Mandalorian-Merch

Disney hat passend zum Start der 2. Staffel eine neue Merchandise-Aktion gestartet: Am 26. Oktober beginnen die Mando Mondays und kündigen regelmäßig neue Merchandise-Produkte zum Franchise an, wie Bücher, Comics, Sammlerstücke, Spielzeuge und mehr – natürlich auch alles rund um Baby Yoda.