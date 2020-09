The Mandalorian Staffel 2: Startdatum steht fest!

Wie Disney nun über den offiziellen Twitter-Kanal von Star Wars mitgeteilt hat, steht der finale Termin für den Serienstart von The Mandalorian: Staffel 2 jetzt fest. Es ist der 30. Oktober 2020!

Markiert euch das Datum schon jetzt rot im Kalender. Unklar ist, ob Staffel 2: Folge 1 zeitgleich auf Disney Plus in Deutschland gezeigt wird oder die Angabe erst einmal nur für die USA gilt.

Hier seht ihr die offizielle Ankündigung von Disney:

The Mandalorian: Staffel 2 Starttermin in Stein gemeißelt

Wir gehen stark davon aus, dass Disney eine zeitgleiche Veröffentlichung weltweit anstrebt und die Serie somit zeitgleich für alle Kunden zugänglich gemacht wird.

Genauso ist davon auszugehen, dass Disney dann die einzelnen Episoden im wöchentlichen Rhythmus präsentiert und nicht wie es bei der Konkurrenz Netflix üblich ist, die Staffel in einem Rutsch veröffentlicht.

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Teaser-Trailer. Doch dieser könnte schon in Kürze folgen. Immerhin startet die Serie bereits in 2 Monaten.

Serien wie Marvel Studios‘ The Falcon and the Winter Soldier mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden und konnten nicht im Sommer an den Start gehen.

Bei The Mandalorian verlief jedoch alles nach Plan. Die Dreharbeiten konnten vor dem Ausbruch der globalen Pandemie durchgeführt werden. Der Rest wurde in der Postproduktion bearbeitet. Disney-CEO Bob Chapek hatte schon vor Monaten angekündigt, dass The Mandalorian deshalb im Oktober 2020 starten könnte.

Falls ihr mehr zu den aktuellen „Star Wars“-Projekten erfahren möchtet, schaut in unsere umfangreiche Übersicht. Hier seht ihr alle bekannten, bestätigten und unbestätigten Serien und Filme, die fürs Kino und Disney Plus geplant sind:

