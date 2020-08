Während sich die Filmbranche immer noch oder gerade erst von der Corona-Pandemie erholt, sind es die VoD-Anbieter, die in diesen Tagen die großen Gewinne einfahren. Da ist es kaum verwunderlich, dass es am laufenden Band neue Inhalte gibt und alle versuchen, ihre Dienste zu optimieren, um die Abonnenten-Zahlen in die Höhe zu treiben.

Neue Features für Disney Plus?

Auch Disney Plus soll schon an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Wie Disney Plus Informer berichtet, soll es tatsächlich bald ein Group-Watch-Feature geben. Die Verantwortlichen haben sich den Code der Plattform etwas genauer angesehen und dieses Feature entdeckt.

Was bringt das Party-Watch-Feature? Was das Feature bringt, liegt wohl auf der Hand. Mit diesem neuen Extra könnten User andere Zuschauer zu einer Party einladen, um die Serie oder den Film zusammen anzusehen. Laut DPI soll es sogar einen Chat geben, der mit Emojis ausgestattet wird. So können die Anwesenden dann untereinander kommunizieren, während sie den Film oder die Serie gemeinsam genießen.

Es heißt, dass bis zu sieben Leute gleichzeitig teilnehmen können. Und es gibt wohl eine Einschränkung. Dieses Feature soll lediglich auf dem PC oder mobilen Endgeräten funktionieren. Smart-TVs fallen also raus.

Der Report deutet auf einen potenziellen Release-Zeitraum und zwar der Mulan-Premiere, die am kommenden Wochenende stattfindet. Alles zum neuen Premium-Video-on-Demand-Hit Mulan könnt ihr hier nachlesen:

Disney Plus: Wann wird Mulan für Abonnenten kostenlos sein?

Wir sollen aber nicht darauf hoffen, dass wir mit dem Feature die Kosten für den Premiumzugang umgehen können. Jeder muss laut Bericht für den PVoD zahlen kaufen, um danach dann erst der Watch-Partie joinen zu können. Zudem könnt ihr immer nur eine Watch-Partie gleichzeitig joinen.

Aber was meint ihr? Würdet ihr solch ein Feature in Anspruch nehmen und Inhalte auf digitaler Ebene mit Freunden und der Familie konsumieren? Schreibt es gern nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.