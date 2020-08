Disney Plus: Wann wird Mulan für Abonnenten kostenlos sein?

Mulan wird am 4. September 2020 direkt auf Disney Plus erscheinen. Disney hat sich für diesen Weg entschieden, da die Coronavirus-Pandemie einen einfachen Besuch im Kino ohne Weiteres nicht mehr möglich macht und der zeitnahe Online-Zugang eine sicherere Alternative zu sein scheint.

Wie viel kostet der Zugang zu Mulan? Neben der geringeren Gefahr einer Ansteckung in überfüllten Kinosälen hat die unmittelbare Veröffentlichung jedoch auch einen finanziellen Nutzen für das Unternehmen, denn zum Release wird ein Preis von 21,99 Euro für den Zugang zu der Neuauflage fällig – auch für Disney Plus-Abonnenten. Allerdings ist diese Gebühr kein Dauerzustand. „Mulan“ wird bei dem Streamingdienst später ebenfalls kostenlos im Abo enthalten sein.

Der kostenlose Release von Mulan auf Disney Plus

Wer die Gebühr von 21,99 Euro nicht zahlen möchte, nur um „Mulan“ direkt im September sehen zu können, muss sich allerdings noch drei weitere Monate gedulden.

Mulan auf Disney Plus: Extra-Kosten auch für deutsche Kunden – in Frankreich nicht!

Wie lautet das Release-Datum für die kostenlos Version von Mulan? Laut der englischsprachigen Vorbestellerseite wird der Titel exakt 12 Wochen später, also ab dem 4. Dezember 2020 kostenlos auf Disney Plus für alle Abonnenten zur Verfügung stehen. Wer sich so lange gedulden kann, zahlt also gar nichts für die Live-Action-Neuauflage des 1998 erschienen Disney-Klassikers.

Via Screenrant © Disney

Eine einmalige Sache

Viele fürchten bereits, dass dieses neue Geschäftsmodell zum Ende des Kinos führen könnte. Sollte es nämlich zur Normalität werden, dass Filme direkt auf den einzelnen Streaming-Plattformen, wie Netflix, Amazon Prime Video oder eben Disney Plus angeboten werden, könnten die Lichtspielhäuser enorme Umsatzeinbußen erfahren, denn so geht unter anderem das entscheidende Exklusivrecht der Kinos verloren.

Disney beruhigt allerdings, dass „Mulan“ eine Ausnahme darstellen soll und die unmittelbare Veröffentlichung auf Disney+ lediglich eine temporäre Reaktion auf die derzeitige Lage ist. Immerhin war der Release des Remakes bereits im März 2020 geplant, wurde dann aber auf den Juli und anschließend in den August verschoben. Nun folgt die Veröffentlichung final erst am 4. September 2020 auf dem Streamingdienst und in den Kinos, die tatsächlich geöffnet haben.

