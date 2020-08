Disney Plus: Alle neuen Serien und Filme im September 2020

Die Inhalte, die im September 2020 der Bibliothek von Disney Plus hinzugefügt werden, stehen fest. Darunter sind wieder zahlreiche Filme, Serien, Dokumentationen und Bonusinhalte. Welche Inhalte genau im September 2020 in das Programm von Disney+ finden, erfahrt ihr in unserer Liste.

Solltet ihr noch kein Disney Plus-Abo besitzen, findet ihr alle Infos zu Preisen und dem allgemeinen Angebot hier:

Neu im September 2020 bei Disney Plus

Jeden Freitag werden die neuen Titel dem Streamingdienst hinzugefügt. Im kommenden Monat sind es unter anderem einige kleinere Animationsklassiker wie Horton hört ein Hu! oder Rio. Doch auch National Geographic stockt seinen Bestand mit einigen spannenden neuen Dokus auf. Hinzu kommen die 1. und 2. Staffel der Fantasy-Serie Once Upon a Time, die bereits eine riesige Fanbase um sich schart. Die komplette Liste aller Neuzugänge im September 2020 lest ihr im Folgenden:

Disney Plus: Neue Katalog-Titel

4. September

Descendants 3 – Die Nachkommen

Donald, Geister und Gespenster (Kurzfilm)

Horton hört ein Hu!

11. September

National Geographic – Verlorene Schätze der Maya: Staffel 1

18. September

Big

Kim Possible – Der Film

Once Upon a Time – Es war einmal …: Staffel 1

Soy Luna: Staffel 2 & 3

National Geographic –Wildes Skandinavien: Staffel 1

25. September

National Geographic – Im Reich der Präriehunde: Staffel 1

Once Upon a Time – Es war einmal …: Staffel 2

Rio

Rio 2 – Dschungelfieber

Violetta: Staffel 3

Disney Plus: Neue Originals

In diese Kategorie finden ebenfalls jeden Freitag exklusive Eigenproduktionen. Unter ihnen sind teils nie zuvor gesehene Filme, Serien und Dokumentationsreihen, die spannende Hintergrundinformationen zu Disney und den zahlreichen Partnerstudios enthalten.

4. September

Ein Tag bei Disney – Episode 40: „Alice Taylor: StudioLAB”

Pixar in Real Life – Episode 11: „Coco: Abuelitas striktes Nein zu Musik”

11. September

Der einzig wahre Ivan

Ein Tag bei Disney – Episode 41: „Amanda Lauder: Chefchocolatier”

18. September

Ein Tag bei Disney – Episode 42: „Dr. Natalie Mylniczenko: Tierärztin”

25. September

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 1: „Kenya, die mutige Giraffe“

Der geheime Club der zweitgeborenen Royals

Ein Tag bei Disney – Episode 43: „Ashley Girdich: R&D Imagineer Manager”

