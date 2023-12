Disney+ zeigt Doku über Hideo Kojima: Connecting Worlds

Ein noch nie dagewesenes Antlitz auf Disney Plus: Hideo Kojima. Der Mann, der sich durch die „Metal Gear“-Spielreihe in die Köpfe der Gamingcommunity brannte, wird bald auf der großen Heimkinoleinwand zu sehen sein – und zwar in Form einer Dokumentation.

Wie Kojima Productions nun via Pressemitteilung bestätigt, haben sie sich mit dem Filmgiganten Disney zusammengetan, um die Dokumentation hinter Death Stranding zu zeigen. Die Doku trägt den Namen Hideo Kojima: Connecting Worlds.

Was ist Hideo Kojima: Connecting Worlds?

Mit Hideo Kojima: Connecting Worlds erhalten wir einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der Spielentwicklung von „Death Stranding“.

Dieser Behind-the-scens-Einblick gibt einen kleinen Einblick in den visionären Kreativkopf von Hideo Kojima, der mit seiner Form des Geschichtenerzählens neue Maßstäbe für die Videospielwelt setzte.

Als erstes und vollkommen unabhängiges Spiel von Kojima Productions erfahren wir viel über die Hintergründe und den Entstehungsprozess.

Die Filmregisseure George Miller, Guillermo del Toro und Nicholas Winding Refn kommen zu Wort, genauso wie Schauspielstar Norman Reedus oder Woodkid und Chvrches.

Diese Doku soll einmal mehr die anziehende Kraft aufzeigen, die Videospiele als Kunstform in unserer heutigen Gesellschaft mitbringen.

Glen Milner gilt als Director und produziert wird das Ganze von Ben Hilton für Filmworks in London. Das hier ist der offizielle Trailer zur Dokumentation Hideo Kojima: Connecting Worlds:

Wann erscheint Hideo Kojima: Connecting Worlds?

Die Premiere der Dokumentation fand im Juni 2023 auf dem Tribeca Film Festival in New York statt. Doch im Frühling 2024 wird sie dann auf dem VoD-Streamingdienst Disney+ zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr die Doku streamen, wenn ihr ein aktives Abonnement bei Disney Plus habt.