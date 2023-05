Disney Plus lockt mit Kinohit: Die neuen Filme und Serien im Juni 2023

Der Juni steht in den Startlöchern und hat wieder eine ganze Welle an neuen Filmen und Serien für Disney Plus im Schlepptau. Science-Fiction-Fans dürfen sich auf Avatar: The Way of Water freuen, der kurz nach Kinostart nun auch in die heimischen Wohnzimmer schwappt. Selbstverständlich wird auch der Pride Month zelebriert.

Neben den Neuzugängen bündelt der Streaminganbieter in seiner Pride-Sammlung Filme und Serien, die ein deutlichen Zeichen für mehr Toleranz setzen sollen. Mit dabei Highlight wie Bohemian Rapsody oder Love, Simon.

Avatar: The Way of Water auf Disney Plus streamen

Das Hauptaugenmerk dürfte im Juni ganz klar auf dem Kassenschlager Avatar 2 liegen, der zehn Jahre nach dem ersten Teil wieder zahlreiche Menschen in die Kinosäle lockte. Nun sollen also auch Couchpotatos in den gut dreistündigen Filmgenuss kommen, was einen enormen Zugewinn an Abonnent*innen für Disney Plus sein könnte.

Keinen Moment zu früh; denn in letzter Zeit sieht sich der Anbieter zunehmend mit sinkenden User-Zahlen konfrontiert. Schauen wir mal, ob sich der Konzern erholen kann und vor allem, welche Filme und Serien im Juni auf dem Plan stehen.

Das sind die Filme und Serien im Juni

2. Juni: „Antwone Fisher“ (Star)

7. Juni: „Queenmaker: The Making of an It Girl“ (Star) „Avatar: The Way of Water“ (Star) „Saint X“ (Star) „Mensch und Hund – Beste Freunde, treue Partner“ – Staffel 1 (National Geographic)

9. Juni: „Schuldig bei Verdacht“ (Star) „Heat“ (Star)

19. Juni: „Flamin’ Hot“ (Star)

14. Juni: „Farm Rebellion“ (Star)

16. Juni: „Stan Lee“ (Marvel) „Assassin’s Creed“ (Star) „Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs“ (National Geographic)

21. Juni: „Abbott Elementary“ – 2. Staffel, neue Folgen (Star) „Secret Invasion“ (Marvel) „Marie Antoinette“ (Star) „The 1619 Project“ (Star) „Alaska: Eisige Tradition“ – Staffel 1 (National Geographic)

23. Juni: „Der Beste der Welt“ (Disney)

28. Juni: „Die amerikanische Hymne“ (Star) „Single Drunk Female“ – Staffel 2 (Star) „Wochenend-Familie“ – Staffel 2 (Disney) „Freeks“ – Staffel 1 (Disney) „Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 16 (Star) „Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen“ – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

29. Juni: „Kochen Undercover“ – Staffel 1 (Star)

30. Juni: „Kaffee, Milch & Zucker“ (Star) „Bogus“ (Star)