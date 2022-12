Der Erfolgskurs von Avatar: The Way of Water in den Kinos ist kaum aufzuhalten und nimmt einen weiteren Meilenstein: James Camerons Sequel zum erfolgreichsten Film aller Zeiten kann in den ersten 14 Tagen weltweit über eine Milliarde US-Dollar einspielen.

Davon entfallen allein auf die US-Kinos über 337,8 Millionen US-Dollar Einnahmen aus verkauften Tickets, international kommen noch einmal 762,8 Millionen US-Dollar hinzu. Allein in den deutschen Kinos haben das Science-Fiction-Spektakel mit neuester 3D-Technik schon über 4 Millionen Besucher gesehen – und ein Ende der Besucherströme ist noch lange nicht in Sicht.

Was wir bei PlayCentral.de zu dem Film Avatar: The Way of Water sagen, könnt ihr hier in unserer spoilerfreien Kritik nachlesen.

Weitere Avatar-Sequels bereits in den Startlöchern

Hervorragende Voraussetzungen für die weiteren drei (!) Avatar-Sequels rund um Jake Sully und Ney’Tiri sowie ihre Familie. Die kommenden Kinofilme Avatar 3, Avatar 4 und Avatar 5 befinden sich bereits in Produktion und werden die nächsten Jahre die Kinoleinwände erobern.

Dass ein gehöriges Stück an Arbeit von Filmemacher James Cameron in das Projekt gesteckt wurde, beweist die lange Vorlaufzeit und Drehphase der Produktion(en), für die sich der renommierte Regisseur ein ganzes Jahrzehnt Zeit genommen hatte.

In einem jüngst gegebenen Interview verriet Cameron, dass vor wenigen Tagen eine erste Schnittfassung von „Avatar 3“ entstand, die ganze 9 Stunden Laufzeit umfasst. Das wäre dreimal so lange wie „Avatar 2“, der schon auf gigantische 3 Stunden Laufzeit kommt.

Wann kommt Avatar 2 zu Disney Plus?

Bei dem enormen Erfolg von Avatar 2 wird es sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis der Film schließlich bei Disney+ gezeigt werden kann. Hier kann man schon jetzt den ersten Teil Avatar – Aufbruch nach Pandora aus dem Jahr 2009 mit ebenso beeindruckenden Bildern genießen.

Dafür müssen sich Fans weiter auf das dazugehörige Videospiel Avatar: Frontiers of Pandora gedulden, Ubisoft hatte erneut den Releasetermin verschoben.

