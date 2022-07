Avatar: Frontiers of Pandora – Ubisoft verschiebt Release

Avatar-Fans müssen jetzt sehr stark sein! Erst vor wenigen Wochen schien es, als ob Avatar: Frontiers of Pandora einen festen Releasetermin für November 2022 hätte. Nun soll doch alles ganz anders kommen.

Release-Wirrwarr um Avatar: Frontiers of Pandora

Im Mai veröffentlichte Publisher Ubisoft einen Geschäftsbericht, in dem mehrere Spiele aufgelistet wurden, die noch vor April 2023 auf den Markt kommen sollen, darunter auch „Avatar: Frontiers of Pandora“.

Avatar: Frontiers of Pandora – Steht der Releasetermin nun fest?

Erst kürzlich behauptete Tech-Insider Tom Hendersen zudem, dass das Action-Adventure-Game laut seinen Quellen am 18. November 2022 erscheinen soll. Ein Statement seitens Ubisoft blieb bislang jedoch aus.

Jüngst wurde ein neuer Quartalsbericht des Publishers veröffentlicht, in dem es unter anderem heißt: „Avatar: Frontiers of Pandora will now release in 2023-24“. Das Geschäftsjahr bezieht sich in diesem Fall auf die Spanne von April 2023 bis März 2024.

Das bedeutet zwar, dass ein Release für 2023 nicht ausgeschlossen ist, jedoch etwas später als erwartet – im besten Fall. Möglich wäre demnach leider auch erst 2024.

Warum wird Avatar: Frontiers of Pandora verschoben?

Das neue Zeitfenster wurde jedoch nicht einfach in den Raum geworfen. Als Erklärung heißt es:

„Wir haben uns verpflichtet, ein hochmodernes, immersives Erlebnis zu bieten, das alle Vorteile der Next-Gen-Technologie nutzt, da diese grossartige globale Entertainment-Marke für Ubisoft eine große, mehrjährige Chance darstellt.“

Yves Guillemot, Co-Founder und Chief Executive Officer von Ubisoft, führt zudem aktuelle wirtschaftliche Unsicherheiten der Branche an, die einige interne Optimierungen nach sich ziehen. Dennoch sei er zuversichtlich. Letzten Endes zähle vor allem die Qualität ihrer Produkte.

„Wir arbeiten hart daran, die effizientesten Arbeitsbedingungen zu gestalten, um sowohl Flexibilität für unsere Teams als auch hohe Produktivität und qualitativ hochwertige Inhalte zu gewährleisten.“

Dabei wäre Release Ende des Jahres äußerst passend gewesen, da im Dezember der zweite Avatar-Film The Way of Water in die Kinos kommen soll. Schlussendlich wird sich das Warten vielleicht ja doch lohnen, wenn das Resultat ein gutes Spiel ist.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ soll ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen und soll die Vorteile der neuen Konsolengeneration vollständig ausschöpfen.