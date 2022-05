Ubisoft bestätigt Release von Avatar, Skull & Bones und Mario + Rabbids

Publisher Ubisoft veröffentlichte jüngst seinen aktuellen Geschäftsbericht, in dem mehrere Titel genannt werden, die noch vor April 2023 erscheinen sollen. Mit von der Partie sind Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora und Mario + Rabbids Sparks of Hope.

„Für 2022-23 streben wir eine Rückkehr zu einem signifikanten Umsatzwachstum an. Es wird hauptsächlich von einer vielfältigen Auswahl an Premium-Spielen angetrieben, darunter Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Skull & Bones, sowie andere aufregende Titel. Dieses Wachstum wird auch von unseren Free-to-Play-Veröffentlichungen profitieren, insbesondere von denen, die auf unseren größten IPs basieren.“ Ubisoft

Endlich lässt Ubisoft die Piraten los!

Nachdem die Arbeiten an „Skull and Bones“ bereits 2013 begannen und das Spiel 2017 auf der E3 groß angekündigt wurde, verschob sich der Release des Ablegers von Assassin’s Creed 4: Black Flag auf unbestimmte Zeit und es wurde sehr ruhig um das Multiplayer-Piratenspiel – bis kürzlich einige Gameplay-Szenen geleakt wurden, welche das Spiel im Alpha-Staus zeigen.

Nach etwa 10 Jahren Entwicklungszeit, soll es nun also bald so weit sein. Laut des aktuellen Berichts soll „Skull & Bones“ bis spätestens 31. März 2023 auf den Markt kommen.

Auf nach Pandora!

Eine weitere, sehnsüchtig erwartete Veröffentlichung für diesen Zeitraum soll Avatar: Frontiers of Pandora werden, das bereit vor mehr als fünf Jahren angekündigt wurde.

Hier liegt es jedoch nahe, dass dieses sogar bis Ende 2022 erscheinen könnte. Grund hierfür ist der zweite Avatar-Film „The Way of Water“, welcher im Dezember in die Kinos kommt. Wäre doch ein passender Zeitpunkt, den Hype zu nutzen und beides zeitnah beides unter die Massen zu bringen.

Avatar: Frontiers of Pandora – Größte Trailer-Überraschung des Abends

Gleichwohl soll das Action-Adventure geschichtlich losgelöst von den Filmen handeln und eine völlig neue Story eines noch unbekannten Na’vi erzählen. Wie der Titel schon verrät, bewegt man sich hier über die Grenzen von Pandora hinaus, wo neue Kreaturen, Charaktere und Abenteuer warten.

Ubisoft und Nintendo machen gemeinsame Sache

Neben einigen Free-2-Play-Angeboten soll Mario + Rabbids Sparks of Hope ein Hoffnungsträger werden. Mit dem Sequel zu Mario + Rabbids Kingdom Battle kommen auch Freunde der Nintendo Switch auf ihre Kosten.

Mario + Rabbids Sparks of Hope – Offizielle Ankündigung, erster Trailer zum Sequel

Bleibt jetzt nur noch zu warten und zu hoffen, dass die Release-Zeiträume eingehalten werden und nicht wieder etwas verschoben wird.