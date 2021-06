Mario + Rabbids Sparks of Hope – Offizielle Ankündigung, erster Trailer zum Sequel

Ubisoft und Nintendo arbeiten wieder zusammen und präsentieren „Mario + Rabbids Sparks of Hope“, ein Sequel zu Mario + Rabbids Kingdom Battle, das mehr sein möchte als ein simpler Nachfolger.

Einmal mehr dürfen wir uns also in die Haut von Mario, Luigi, Prinzessin Peach sowie Rabbid-Peach und Rabbid-Luigi schlüpfen, doch beim zweiten Streich geht es auf eine galaktische Reise! Heißt, es dreht sich nicht mehr nur ums Pilzkönigreich, die Gefahr weitet sich auf die gesamte Galaxie aus – was ein wenig an Super Mario Galaxy erinnert.

Alles dreht sich um das mächtigste Wesen der Galaxie, Cursa. Hierbei soll es sich um ein Wesen handeln, das unsere Helden zuvor noch nie zu Gesicht bekamen. Außerdem werden bekannte Feinde die Galaxie unsicher machen. Der Ankündigungstrailer seht ihr hier!

Was ist neu in Mario + Rabbids Sparks of Hope?

Neu sind unter anderem die Sparks, die euch im Kampf ganz besondere Kräfte spendieren. Sie sind eine Kreuzung aus Rabbids und Lumas. Mit ihrer Hilfe könnt ihr eure Feinde vernichten, müsst aber trotzdem taktisch vorgehen, um den Sieg zu erlangen. Sie spielen eine wichtige Rolle und sind für den Kern der Geschichte entscheidend, bestätigt Ubisoft.

Das sind die neuen Sparks in Mario + Rabbids Sparks of Hope © Ubisoft/Nintendo

Außerdem wird es neue Helden geben wie Rabbid-Rosaline. Doch zur Ankündigung des Spiels wurden noch nicht alle neuen Charaktere verraten. Es könnte also noch ein paar Überraschungen diesbezüglich geben bis zum oder erst zum Launch.

Der Release des Spiels ist noch nicht bekannt, allerdings soll es irgendwann in 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.