Super Mario 3D All-Stars löst ein Problem mit Super Mario Galaxy

Wenn es eine Sache gibt, die in „Super Mario Galaxy“ trotz guter Kritiken immer wieder negativ aufgefallen ist, dann die Tatsache, dass die Motion-Controller zwar ganz gut funktioniert haben, aber immer wieder für Frustration sorgten.

Super Mario Galaxy und der nervige Spin

Das Gute ist, wir dürfen aufatmen. In Super Mario 3D All-Stars hat Nintendo dieses nervige Etwas gelöst. So frustrierend wie zum Release auf der Wii im Jahre 2007 wird Super Mario Galaxy deshalb in der All-Stars-Version nicht, da Nintendo beim notorisch nervigen Spin Abhilfe schafft.

Viel mehr dürfen wir auf der Nintendo Switch einfach den Y-Button betätigen, um Mario die berüchtigte Rolle ausführen zu lassen.

Im nachfolgenden Posting von 35. Geburtstag von Mario – ja, diese Gegebenheit verfügt doch tatsächlich über einen eigenen Twitter-Kanal – sehen wir entsprechendes Footage.

Ihr müsst den Controller also nicht mehr mühselig durch die Luft wedeln. Ihr könnt es zwar, müsst es aber nicht tun. Die Spielerfahrung dürfte so um einiges angenehmer werden.

Neben Super Mario Galaxy sind zudem Super Mario 64 und Super Mario Sunshine in der Collection enthalten. Beachtet, dass es diese Version nur für einen begrenzten Zeitraum zu kaufen gibt. Das führt dazu, dass schon jetzt Wucherpreise in den wilden Räumen des Internets auftauchen:

