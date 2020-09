Super Mario 3D All-Stars: Wucherpreise auf Ebay schon jetzt!

Super Mario 3D All-Stars feiert einen äußerst fragwürdigen Release zum 35. Geburtstag von Super Mario Bros. Wenn der Titel am 18. September 2020 erscheint, wird das Spiel nur für eine begrenzte Zeit angeboten. Die Mario-Box für die Nintendo Switch wird also nicht auf ewig in den Händlerregalen stehen.

Aktuell kann der Titel bei Amazon vorbestellt werden. Wenn ihr euch für einen Kauf entscheidet, beachtet also, dass es sich um ein zeitlimitiertes Produkt handelt. Es wird lediglich bis März 2021 von offizieller Seite verkauft.

Was ist Super Mario 3D All-Stars?

Die Mario-Box „Super Mario 3D All-Stars“ enthält Super Mario 64, Super Mario Sunshine und sogar Super Mario Galaxy. Alle Games wurden bezüglich der All-Stars-Remastered-Version für die Nintendo Switch optimiert. Das heißt, dass Mario 64 beispielsweise mit einem 16:9-Bild ausgestattet wird.

Wie wir es also von Nintendo gewohnt sind, veröffentlichen sie alte Titel neu für die Nintendo Switch. Den Fans gefällt es trotzdem, das allgemeine Feedback im Netz ist sehr positiv.

Wucherpreise auf Ebay

Was den Fans weniger gefällt, sind die Preise auf Ebay, die schon jetzt ausarten. Das Online-Auktionshaus listet die Mario-Collection vor dem offiziellen Release zu waschechten Wucherpreisen. Einige Beispiele hat Twitter-User Spawn Wave nun mit dem Netz geteilt:

Thanks eBay I hate it

Bei Amazon kostet es 59,99 Euro. Genauso viel zahlt ihr für die digitale Version im eShop von Nintendo. Bei Ebay im Fund könnt ihr zwischen 100 und 150 US-Dollar zahlen.

Das Problem an der Sache ist, dass solche Inserate von einigen Benutzern trotz günstigerer Alternative wahrgenommen werden. Über den Grund einer solchen Kaufentscheidung lässt sich nur mutmaßen.

Wir warnen an dieser Stelle vor fragwürdigen Inseraten auf Ebay und anderen Plattformen. Bis März 2021 werdet ihr „Super Mario 3D All-Stars“ zu einem regulären Marktpreis in Online-Stores wie Amazon oder dem Fachgeschäft für Videospiele eures Vertrauens vorfinden.

Grund für zeitliche Limitierung unbekannt

Da der Titel danach nicht mehr von Nintendo angeboten wird, werden die entsprechenden Inserate ab April 2021 sicherlich vermehrt vorzufinden sein und der inoffizielle Preis für das Spiel enorm ansteigen. Dann bestimmen wie immer Angebot und Nachfrage den Preis. Wir raten, kauft euch den Spiel in der vorgegeben Zeitspanne, es ist immerhin ein gutes, halbes Jahr Zeit.

Warum Nintendo die Collection zeitlich limitiert, ist unbekannt und wurde nicht kommuniziert. Womöglich hat das Unternehmen Pläne für den Zeitraum danach. Einige User spekulieren auf den separaten Verkauf der 3 Re-Release-Games ab April 2021. Doch eine Antwort bleibt uns Nintendo weiterhin schuldig.