Endlich! Der bereits vor einigen Tagen angekündigte erste Trailer zu James Camerons Avatar 2 ist eingetroffen, die Fortsetzung seines 3D-Kinohits „Avatar – Aufbruch nach Pandora“. Kinobesucher durften bereits seit einigen Tagen zum Kinostart von Marvels „Doctor Strange 2“ einen ersten Blick auf die neuen Welten von Pandora werfen. Jetzt endlich fiel der offizielle Startschuss für den ersten Trailer zu „Avatar: The Way of Water“, der die Zuschauer mit nimmt in eine atemberaubende neue 3D-Fantasywelt – erstmals auch Unterwasser!

Wann kommt Avatar 2 in die Kinos? „Avatar: The Way of Water“ erscheint am 14. Dezember 2022 in den deutschen 3D-Kinos.

Der erste Teaser-Trailer präsentiert sich leider noch im schnöden 2D, sodass sicherlich einige der Effekte bei der Kamerafahrt durch Pandoras Welten nicht so rüberkommen, wie von dem Perfektionisten Cameron geplant. Gleichzeitig machen die ersten gezeigten Szenen des Films deutlich, dass die Familie Sully sich gegen eine (neue) Bedrohung zu schützen weiß und schwer bewaffnet für den Erhalt ihres Paradieses in den Kampf zieht: „Wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung!”

Erste Story-Details: So geht es in Avatar 2 weiter

„Avatar: The Way of Water“ setzt etwa zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an: Im Zentrum stehen die beiden bekannten Hauptfiguren Jake Sully/Na’vi (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana), die inzwischen ihre eigene Familie gegründet haben. Die friedliche Welt von Pandora wird erneut bedroht, sodass Sully mit den übrigen Bewohnern zu den Waffen greift, um ihre Familien vor dem zu beschützen, der sie verfolgt.

In Avatar 2 wird zum einem die Geschichte über das Schicksal von Pandora und seinen Bewohnern weitererzählt, gleichzeitig führt der Filmemacher völlig neue Welten in die Story ein. Neben Pandora geht es erstmals unter die Wasseroberfläche mit vielen neuen Charakteren. Zuvor wurden bereits erste Concept-Arts dazu veröffentlicht, die Großes versprechen.

Erstes Bild zu Avatar 2 © Disney

Erste Besetzung mit Neuzugang Kate Winslet

Inzwischen steht die Besetzung der Fortsetzung fest: Neben den beiden Hauptdarstellern Sam Worthington und Zoe Saldana gibt es auch ein Wiedersehen mit Sigourney Weaver als Dr. Grace Augustine, Stephen Lang als Colonel Quaritch, Matt Gerald als Corporal Lyle Wainfleet, CCH Pounder als Moat und Joel David Moore als Norm Spellman.

Ebenso zum Cast von „Avatar: The Way of Water“ gehören eine Fülle an neuen Charakteren, die etwa von den prominenten Neuzugängen wie Kate Winslet und Cliff Curtis verkörpert werden. Mehr wird dazu aber noch immer nicht verraten.

Disney bringt „Avatar: The Way of Water“ am 14. Dezember 2022 in die deutschen Kinos, gefolgt von „Avatar 3 “ im Dezember 2024, „Avatar 4“ Ende 2026 und das große Finale mit „Avatar 5“ im Jahr 2028.

Zudem ist ein neues Game Avatar: Frontiers of Pandora für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X angekündigt, das jedoch eine komplett neue Geschichte eines Na’vi erzählt, angesiedelt in den neuen Welten von Pandora aus den Sequels.

