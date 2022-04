Regisseur James Cameron begeisterte mit seinem spektakulären Fantasy-Abenteuer Avatar – Aufbruch nach Pandora Millionen von Kinobesuchern weltweit und setzte neue Maßstäbe im Bereich 3D-Technik. Mit über zwei Milliarden US-Dollar Kinoeinnahmen ging er als erfolgreichster Film aller Zeiten in die Filmgeschichte ein, bis er schließlich von „Marvels Avengers: Endgame“ abgelöst wurde.

Doch Cameron ist mit seiner Geschichte aus Pandora noch lange nicht fertig und kündigte vor geraumer Zeit gleich vier Fortsetzungen an, die er seit über einem Jahrzehnt plant, entwickelt und dreht. Inzwischen steht fest: Avatar 2 kommt noch in diesem Jahr in die Kinos.

Erster Trailer zu Avatar: The Way of Water in Kürze!

Jetzt hat der Film einen neuen Titel erhalten: Avatar: The Way of Water erscheint am 14. Dezember 2022 in den 3D-Kinos. Eine weitere Neuigkeit dürfte die Vorfreude mächtig anheizen: Der erste und sicherlich spektakuläre Trailer zu Avatar 2 erscheint in wenigen Tagen, genauer gesagt zum Kinostart von Marvels Doctor Strange 2 Anfang Mai. Sobald der Trailer eintrifft, könnt ihr ihn hier bei PlayCentral als erstes sehen!

Just experienced first footage of Avatar: The Way of Water. Truly stunning underwater CG photography in the teaser trailer, which premieres next week ahead of Dr. Strange. Cameron does it again!! #Avatar2 pic.twitter.com/dzBL1GSIVS — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 27, 2022

Neue Welten und neue Geschichten aus Pandora

„Avatar: The Way of Water“ setzt etwa zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an: Im Zentrum stehen die beiden bekannten Hauptfiguren Jake Sully/Na’vi (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) aus dem ersten Teil, die inzwischen ihre eigene Familie gegründet haben.

Zum einem wird die Geschichte über das Schicksal von Pandora und seinen Bewohnern weitererzählt, gleichzeitig führt der Filmemacher völlig neue Welten in die Story ein. Neben Pandora geht es erstmals unter die Wasseroberfläche mit vielen neuen Charakteren. Zuvor wurden bereits erste Konzept-Arts dazu veröffentlicht, die Großes versprechen.

The first footage of #Avatar: The Way of Water will be shown in theaters next week with #DoctorStrange. pic.twitter.com/dHzGxlSFVe — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 27, 2022

Besetzung mit Sigourney Weaver und Neuzugang Kate Winslet

Fans dürften sich auf ein Wiedersehen mit den beiden Hauptdarstellern Sam Worthington und Zoe Saldana freuen, auch weitere bekannte Darsteller wie Sigourney Weaver als Dr. Grace Augustine, Stephen Lang als Colonel Quaritch, Matt Gerald als Corporal Lyle Wainfleet, CCH Pounder als Moat und Joel David Moore als Norm Spellman gehören zum Cast von „Avatar The Way of Water“.

Darüber hinaus gibt es eine Fülle an neuen Charakteren zu entdecken, die etwa von den prominenten Neuzugängen wie Kate Winslet und Cliff Curtis verkörpert werden.

Avatar 2 : Neue Set-Bilder zeigen Zoe Saldana, Sam Worthington und Kate Winslet unter Wasser

Disney bringt „Avatar: The Way of Water“ am 14. Dezember 2022 in die deutschen Kinos, gefolgt von „Avatar 3 “ im Dezember 2024, „Avatar 4“ Ende 2026 und das große Finale mit „Avatar 5“ im Jahr 2028.

Neues Avatar-Game für 2022 angekündigt

Darüber hinaus dürfen sich Fans passend zum Kinostart auch auf ein neues Videospiel freuen: Avatar: Frontiers of Pandora gehört dem Kanon an, erzählt aber eine komplett neue Geschichte eines Na’vi – angesiedelt in den neuen Welten von Pandora, die wir auch im Film erstmals erleben dürfen.

Das Action-Adventure ist für die Next-Gen-Generation konzipiert und erscheint für die PS5 und Xbox Series X noch in diesem Jahr. Ein konkreter Releasetermin wird noch bekannt gegeben.

Avatar: Frontiers of Pandora wird nicht den Film wiedergeben, völlig neue Geschichte