Marvel hat einen neuen Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness veröffentlicht, der besonders den Fans von X-Men freuen dürfte: das unerwartete Erscheinen von Patrick Stewart als Professor X.

Damit hält Marvel-Chef sein Versprechen, nach dem Kauf von Fox durch Disney endlich die X-Men mit dem Marvel Cinematic Universe zu vereinen.

Wann kommt der neue Marvel-Film in die Kinos? Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommt am 4. Mai in die deutschen Kinos.

Erste Story-Details zu Doctor Strange 2

Wie geht es im MCU weiter? Nach den Ereignissen aus Spider-Man: No Way Home muss Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) erkennen, dass die Gefahren des Multiversums in seine Welt gelangt sind. Gemeinsam mit der Hexe Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), der jungen America Chavez (Xochitl Gomez) aka Miss America sowie weiteren Verbündeten begibt sich Strange auf eine gefährliche Reise durch das Multiverse.

Besetzung zu Doctor Strange 2

Benedict Cumberbatch als Dr. Stephen Strange / Strange Supreme

Benedict Wong als Wong

Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Chiwetel Ejiofor als Karl Mordo

Rachel McAdams als Christine Palmer

Xochitl Gomez als America Chavez / Miss America

Michael Stuhlbarg als Nicodemus West

Patrick Stewart als Professor X

Kino 2022: Diese 15 Film-Highlights von Marvel, DC bis Uncharted erwarten uns