Achtung, Spoiler: Kürzlich ist zwar erst Spider-Man: No Way Home in unseren Kinos angelaufen, doch schon in wenigen Monaten können wir das Marvel-Multiversum weiter erkunden. In „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ muss sich der Magier mit den Konsequenzen seiner Handlungen auseinandersetzen. Dabei wird er mit America Chavez auf eine neue MCU-Heldin treffen, die wir euch genauer vorstellen möchten.

Vor Doctor Strange 2: America Chavez in den Comics

America Chavez ist noch eine vergleichsweise junge Figur in den Weiten des Marvel-Kosmos. Vor gerade einmal zehn Jahren sahen wir sie erstmals auf den Seiten von „Vengeance #1“. Sie stammt aus einem anderen, uns unbekannten Universum, das einmal fast zerstört worden wäre. Später landete sie im Marvel-Hauptuniversum 616, wo sie sich unter anderem den Young Avengers, den Avengers West Coast und den Ultimates anschloss.

Sie hat einen eher ernsten Charakter sowie eine zynische Ader. Im Laufe der Zeit öffnete sie sich ihren Freunden etwas mehr und verrät ihnen, dass sie aus einem geradezu paradiesischen Universum stammt, das von ihren beiden Müttern einst gerettet wurde. Dies war ein Grund, weshalb sie aus ihrer Heimat wegwollte, denn dort brauchte niemand eine Superheldin. Seither zieht sie durch verschiedene Welten, um dort Helden zu helfen.

America ist somit bereits eine von mehreren Helden und Heldinnen, die in den Comics zu den Young Avengers gehörten. Neben ihr haben wir in Phase 4 des MCU bisher schon Wiccan und Speed, die Söhne von Scarlet Witch, und Kate Bishop kennengelernt. Auch Loki war in der Comic-Vorlage bereits Teil des Teams. Es gab bereits Gerüchte, dass Marvel Studios an einem Young Avengers-Projekt arbeiten soll. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird?

America Chavez kann ordentlich austeilen © Marvel Comics

Doch nun wollen wir uns noch kurz Miss Americas Superkräfte ansehen, denn sie ist ein wahres Powerhouse! Tatsächlich scheint sich ihre physische Kraft ungefähr auf einem Level mit She-Hulk zu bewegen, die mindestens 100 Tonnen stemmen kann. Darüber hinaus kann sie fliegen, ist übermenschlich schnell, fast so schnell wie das Licht, und nahezu unverwundbar. Als wäre all das noch nicht genug, verfügt sie des Weiteren noch über eine besondere Fähigkeit, denn mit ihren Tritten kann sie sternförmige Portale in andere Universen öffnen – sehr praktisch.

Doctor Strange 2: America Chavez im Marvel Cinematic Universe

Nächstes Jahr wird America Chavez schließlich ihren Einstand im Marvel Cinematic Universe in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ feiern. Gespielt wird sie von Xochiti Gomez („You’re the Worst“). Einen ersten Blick auf sie könnt ihr übrigens sogar schon erhaschen und zwar in „Spider-Man: No Way Home“ – zumindest dann, wenn ihr bis ganz zum Schluss sitzen geblieben seid. Die zweite Extraszene, die Post-Credit-Scene, ist nämlich ein erster Trailer auf den nächsten großen MCU-Blockbuster. Unter anderem sehen wir darin ihre Jacke mit einem aufgedruckten Stern.

Miss America dürfte eine gute Verstärkung für Doctor Strange sein © Marvel Comics

Aktuell wissen wir zwar noch nicht genau, wie sich Doctor Strange und America Chavez begegnen werden, doch ausgehend von ihren Superkräften dürfte sie sicherlich eine mächtige Verbündete sein. Mit ihrer Fähigkeit, Portale in andere Universen öffnen zu können, scheint sie wie gemacht für eine Reise durch das MCU-Multiversum.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ startet voraussichtlich am 4. Mai 2022 in den deutschen Kinos.