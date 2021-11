Achtung, Spoiler: Mit Hawkeye steht die nächste Serie des Marvel Cinematic Universe in den Startlöchern. Darin nimmt Avengers-Mitglied Clint Barton eine junge Frau namens Kate Bishop unter seine Fittiche. Doch wer ist die neue MCU-Heldin eigentlich? Wir stellen sie euch nachfolgend vor.

Vor Hawkeye: Kate Bishop in den Comics

Anders als ihr späterer Mentor stammt Kate, die erstmals in „Young Avengers #1“ von 2005 zu sehen war, aus einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater ist ein Verlagsmagnat, allerdings konnte sie diesem überschwänglichen Lebensstil nie viel abgewinnen. Da ihre Mutter verstarb, als sie noch ziemlich jung war, und sich ihr Vater vor allem auf sein Unternehmen konzentrierte, musste Kate bereits früh ihren eigenen Weg finden.

Dieses sollte sich für immer verändern, als sie eines nachts angegriffen wurde. Zudem wird angedeutet, sie sei während jenes traumatischen Ereignisses auch sexuell missbraucht worden. Aufgrund des Gefühls der Ohnmacht und ihrer Scham beschloss Kate, ein umfangreiches Trainingsprogramm zu beginnen. Sie ließ sich dabei unter anderen in verschiedenen Kampfsportarten ausbilden, um für zukünftige Attacken gewappnet zu sein.

Durch eine Fügung des Schicksals lernte Kate später die Young Avengers, ein Team von Nachwuchssuperhelden, kennen. An der Seite der Gruppe kämpfte sie sogar gegen den zeitreisenden Bösewicht Kang, ehe sie sich später, gemeinsam mit Ant-Mans Tochter Cassie Lang, der Gruppe anschloss und zu einem Junior-Avenger wurde. Später kämpfte sie im Civil War, stemmte sich gegen die Invasion der Skrulls und schloss sich den Avengers West Coast an.

Genauso wie ihr Vorgänger Hawkeye, dessen Bogen und Decknamen sie nach dessen Tod durch die Hand der Scarlet Witch übernahm, ist Kate Bishop (vermutlich) ein normaler Mensch. Somit verfügt sie über keinerlei übernatürliche Kräfte. Dessen ungeachtet ist sie eine hervorragende Kämpferin, sowohl mit als auch ohne Waffen. Es wäre jedoch möglich, dass sie insgeheim doch Superkräfte besitzt. Ihr Vater erhielt solche durch ein Experiment und könnte sie vererbt haben. Ob er das auch tat, ist allerdings unklar.

Hawkeye: Kate Bishop im Marvel Cinematic Universe

Mit der Mini-Serie „Hawkeye“ feiert Kate Bishop (Hailee Steinfeld) nun bald ihre Premiere im Marvel Cinematic Universe. Darin scheint zumindest ein Teil ihrer Hintergrundgeschichte etwas anders abgelaufen zu sein als in der Comic-Vorlage, denn die junge Frau ist als Ronin unterwegs. Diese Identität nahm Clint Barton im MCU nach den Geschehnissen in „Avengers: Infinity War“ an. Das Schicksal führt sie und Hawkeye letztendlich zusammen und der Avengers-Held beschließt, sie vor allerlei Gangstern zu beschützen und sie zu trainieren.

Ob sie aus dieser Sache heile herauskommen werden, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt, denn beide scheinen sich mächtige Feinde gemacht zu haben. Wie Kates erstes MCU-Abenteuer ausgehen wird, könnt ihr ab dem 24. November 2021 exklusiv bei Disney Plus verfolgen.