Die 6. und finale Episode der 1. Staffel von Loki endete mit einem großen Knall und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Es wurden direkt mehrere Fragen beantwortet, unter anderem auch eine, die vielen Fans bereits seit einigen Wochen unter den Nägeln brennt: Wer zieht die Fäden bei der Time Variance Authority? Achtung, Spoiler voraus!

Loki: Der Meister der TVA versteckt sich am Ende der Zeit

Am Ende der 5. Episode waren Loki und Sylvie ihrem Ziel endlich zum Greifen nah: In der Leere konnten sie das Monster Alioth mit ihrer gebündelten Magie besänftigen und so den von ihm bewachten Eingang durchqueren. Sie gelangen zu einem Tor hinter dem sich derjenige versteckt, der im Hintergrund die Fäden bei der MCU-TVA zieht.

Zu ihrer Überraschung treffen sie zunächst jedoch auf Miss Minutes, die ihnen sagt, „Jener der bleibt“ würde sie bereits erwarten. Hierbei handelt es sich in der Comic-Vorlage übrigens tatsächlich um den Schöpfer der Zeithüter. Er ist der letzte TVA-Agent, der die Zeithüter erschafft, damit diese für alle Ewigkeit den Zeitstrahl überwachen.

Kurz darauf gibt sich Jener der bleibt gegenüber unseren zwei Loki-Varianten zu erkennen. Er ist ein ganz normaler Mensch, ein Sterblicher aus Fleisch und Blut, der jedoch über hochentwickelte Technologie verfügt. Er erklärt ihnen, woher er kommt und was seine Motivation dafür war, die Time Variance Authority überhaupt zu gründen.

Loki und Sylvie am Ende der Zeit © Marvel Studios/Disney

Er nennt dabei zwar nicht seinen Namen, allerdings verrät er, dass er bereits viele Bezeichnungen hatte, unter anderem die als „Eroberer“. Solltet ihr Schauspieler Jonathan Majors nicht erkannt haben, dürftet ihr hier eventuell hellhörig geworden sein, denn er verkörpert den Bösewicht Kang der Eroberer oder genauer eine Version von ihm.

Wie er ausführt, stammt er eigentlich aus dem 31. Jahrhundert, wo er als Wissenschaftler arbeitete. Eines Tages habe er herausgefunden, dass es ein schier endloses Multiversum gibt. Er nahm Kontakt zu anderer Versionen von sich auf, allerdings besaßen einige von ihnen keine reinen Herzen. Ein gigantischer Krieg folgte, der beinahe alles zerstört hätte.

Jener der bleibt (Jonathan Majors) © Marvel Studios/Disney

Um diese Katastrophe abzuwenden, isolierte er seine Zeitlinie von den anderen und sorgte dafür, dass keinerlei Abweichungen mehr entstehen konnten. Der Multiversale Krieg endete und er gründete die TVA und erschuf die Zeithüter, um für Ordnung zu sorgen. Alioth sollte die gestutzten Varianten und Zeitlinien in der Leere auslöschen.

Jener der bleibt setzt somit auf totale Kontrolle, um Chaos und die Entstehung eines neuen Multiversums zu verhindern. Sollte er fallen, könnte ein neuer Krieg ausbrechen, den böse Varianten seiner selbst in die verschiedenen Realitäten hineintragen würden. Allerdings scheint es sich bei dieser Figur um eine besondere Kang-Version zu handeln, nämlich um Immortus. Dieser stutzte alternative Zeitlinien, um die Realität im Gleichgewicht zu halten.

Ein neues Multiversum wird geboren © Marvel Studios/Disney

Mit Jener der bleibt feiert als Kang der Eroberer in „Loki“ seine MCU-Premiere und das vor seinem ersten großen Auftritt, den er voraussichtlich im Rahmen des kommenden Kinofilms „Ant-Man 3“ haben wird. Damit dürfte sich das MCU beziehungsweise MCM (Marvel Cinematic Multiverse) seinem bisher gefährlichsten Feind gegenübersehen, der alles, was wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, vernichten könnte.

Kang dürfte somit gewissermaßen zum neuen Thanos aufsteigen, der die Avengers herausfordern wird. Einen ersten Einblick in das am Ende des „Loki“-Staffelfinals wachsenden Multiversums erhalten wir übrigens bereits nächsten Monat in der Animationsserie „What If…?“, die am 11. August 2021 exklusiv bei Disney Plus starten wird.