Loki: Was ist die Time Variance Authority in der neuen MCU-Serie?

Mit Loki ging jüngst eine neue MCU-Serie an den Start, in welcher der Gott des Schabernacks im Mittelpunkt steht. Darin sehen wir, was mit dem Marvel-Antihelden nach seinem Abgang in „Avengers: Endgame“ geschah und eine wichtige Rolle dabei spielt die Time Variance Authority. Doch was ist diese Organisation eigentlich?

Vor Loki: Die Time Variance Authority in den Comics

Erstmals trat die Time Variance Authority, kurz TVA, im Comic-Heft „Thor #372“ im Jahre 1986 auf den Plan. Hierbei handelt es sich um eine schier endlos große Gesellschaft von Zeitreisenden. Ihre Agenten, zu denen auch Mr. Mobius gehört, überwachen zahlreiche Zeitlinien im ständig wachsenden Multiversum und achten darauf, dass diese nicht beeinträchtigt werden. All ihre Agenten werden speziell für diesen Zweck geboren, herangezüchtet und optimiert.

Sie gehen sowohl gegen abtrünnige Agenten als auch andere Individuen und Gruppen vor, die in den Lauf der Zeit eingreifen und diesen verändern wollen. Die Organisation operiert dabei von der Null Time Zone aus, einem Taschen-Universum jenseits von Zeit und Raum. Dabei stießen sie in den Comics etwa bereits mit den Fantastischen Vier oder auch She-Hulk aneinander. Zudem waren sie ebenfalls hinter Doctor Doom her, der sich jedoch verstecken konnte.

Die Time Variance Authority in den Comics / © Marvel Comics

Um gegen diese potentiellen Gefahren vorgehen zu können, nutzen die TVA-Agenten enorm fortschrittliche Technologien aus der Zukunft. In seltenen Fällen rekrutieren sie darüber hinaus auch Individuen von außerhalb, sofern sie in diesen ein großes Potential sehen, das ihnen bei ihrer Mission nützlich sein könnte. Die TVA tritt also zumeist dann auf den Plan, wenn die Dinge im Marvel-Multiversum wirklich extrem im Argen liegen.

In der fernen Zukunft wird die TVA übrigens von den Time-Keepers abgelöst. Zu dieser Zeit existiert nur noch ein einziger Time Variance Authority-Agent, der als „He Who Remains“ (Derjenige, der verbleibt) bekannt ist. Er erschafft eine Gruppe von Wesen, deren Aufgabe es ist, auf ewig den Fluss der Zeit zu beobachten und notfalls in diesen einzugreifen und zu verändern, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Loki: Die Time Variance Authority im MCU

In „Loki“ feiert diese Organisation nun also ihren ersten großen Auftritt im Marvel Cinematic Universe. Nach dem Verschwinden des Gottes im vierten „Avengers“-Kinofilm greifen sie ihn auf und stellen ihn vor Gericht. Da er von dem ihm vorbestimmten Pfad abgewichen sei, sei er nun um eine Variante, die ausgelöscht werden müsse.

Die Time Variance Authority im MCU / © Marvel Studios/Disney

Ihre Aufgabe ist somit zwar dieselbe wie in der Comic-Vorlage, allerdings gibt es dennoch kleine Unterschiede. So wird etwa gesagt, dass die Organisation im MCU von den drei Time-Keepers ins Leben gerufen wurde. Die Time-Keepers vereinten die alten Zeitlinien des Multiversums, die sich im Krieg miteinander befanden, zur „Heiligen Zeitlinie“. Um diese zu schützen sei es notwendig, sowohl Varianten wie Loki als auch abweichende Zeitlinien auszumerzen.

Dazu schicken sie ihre eigenen Soldaten, die Minutemen, an vorderste Front. Diese gibt es ebenfalls in den Comics, allerdings sind ihre Designs darin etwas futuristischer. An ihrer Aufgabe ändert sich dadurch jedoch relativ wenig, denn sie sind gewissermaßen Polizisten, die dafür sorgen sollen, dass niemand in den Verlauf einer Zeitlinie eingreift.

Da die Time Variance Authority ein essentieller Bestandteil der neuen MCU-Serie ist, dürften wir sie in den noch kommenden Episoden sehr wahrscheinlich etwas besser kennenlernen. Die neuen Folgen von „Loki“ laufen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv auf Disney Plus.