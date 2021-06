Loki: Wer ist der neue MCU-Held Mr. Mobius?

In der jüngst gestarteten neuen Marvel-Serie Loki trifft der Gott des Schabernacks auf einen Mann namens Mr. Mobius. Nachfolgend möchten wir euch diesen Charakter sowie seine Geschichte etwas genauer vorstellen.

Vor Loki: Wer ist Mr. Mobius in den Marvel Comics?

Ihren ersten Auftritt hatte die Figur vor ziemlich genau 30 Jahren in „Fantastic Four #352“ von 1991. Mobius M. Mobius ist ein leitender Angestellter der Time Variance Authority (TVA). Er ist, wie viele Mitarbeiter der Behörde, ein genetisch veränderter Klon und kletterte im Laufe der Zeit die schier endlose Karriereleiter weiter nach oben.

Seine Aufgabe in seiner Funktion als Richter ist es, den Verlauf der Zeit zu überwachen und den Überblick über die verschiedenen Zeitlinien zu behalten. Notfalls darf er auch in diese eingreifen und ihr Schicksal bestimmen, falls nötig. Erstmals trat er bei den Fantastischen Vier in Erscheinung, die wegen ihrer wiederholten Eingriffe in die Zeitlinie verhaftet und kurz darauf ebenfalls angeklagt worden waren.

Mobius M. Mobius (und seine Klone) in den Comics / © Marvel Comics

Mr. Fantastic führte an, dass ebenfalls andere Superhelden wie die Avengers oder die X-Men wiederholt durch die Zeit gereist seien und deshalb nicht von der TVA verhaftet worden wären. Dies führte jedoch nicht zu einem Freispruch für sein Team, sondern sorgte dafür, dass Mr. Mobius einen genaueren Blick in die Akten der anderen Teams warf. Später schmiedete er einen Plan, um ihre Zeitlinie zu unterbrechen.

Letztendlich kam es jedoch nicht dazu, da die Fantastischen Vier die Unterlagen der Behörde manipulieren und so untertauchen konnten. Mobius fand die richtigen Aufzeichnungen später zwar wieder, ging jedoch nicht weiter gegen die Marvel-Superhelden vor. Im Gegensatz zu seinem MCU-Partner Loki besitzt Mobius übrigens keine Superkräfte.

Loki: Mr. Mobius im Marvel Cinematic Universe

In der 1. Episode der neuen Marvel Cinematic Universe-Serie „Loki“ lernen der namensgebende Gott des Schabernacks und wir Zuschauer erstmals Mobius kennen, der von Hollywood-Star Owen Wilson verkörpert wird. Wie sein Comic-Vorbild ist auch diese Version des Charakters ein Angestellter der Time Variance Authority.

Der MCU-Mobius gemeinsam mit Loki / © Marvel Studios/Disney

Seine Aufgabe ist es, die Heilige Zeitlinie zu bewachen und von ihr abweichende Zeitlinien auszumerzen. Für seinen aktuellen Fall macht er sich für Loki stark und bewirkt zumindest eine Aufschiebung seiner Strafe. Als Variante aus einer anderen Zeitlinie müsste dieser eigentlich ausgelöscht werden, doch Mobius sieht Potential in dem Gott. Wie sein Comic-Gegenstück scheint auch Wilsons Mobius über keine übermenschlichen Kräfte zu verfügen.

Ob Mobius und sein unfreiwilliger Partner ihre Mission erfüllen können werden, erfahren wir ab sofort immer mittwochs, wenn die neuen Episoden von „Loki“ exklusiv bei Disney Plus starten.