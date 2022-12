Loki Staffel 2: Erster Teaser zeigt schicke Loki-Duplikate

Loki: Staffel 2 wurde im aktuellen Trailer von Disney Plus angeteasert. Neben einem Blick auf Tom Hiddleston als Loki gibt es weitere Charaktere, die in Staffel 2 zurückkehren werden. Welche das sind und was der Teaser noch so alles für uns bereithält, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Im Staffel-2-Teaser von „Loki“ sehen wir vertraute Gesichter. Mit von der Partie sind wieder Sophia di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw und Jonathan Majors.

Inhaltlich geht es genau da weiter mit dem Gott des Schabernacks, wo die 1. Staffel endet. Loki arbeitet für die TVA. Die Organisation sorgt dafür, dass auf der Zeitlinie alles so bleibt, wie es sein sollte. Doch das Ende von Staffel 1 enthüllt, dass Kang der Eroberer die Kontrolle über die TVA übernommen hat, nachdem sich Loki und seine Verbündete der Kang-Variante stellten.

Es geht also im Kern um den Kampf der TVA-Seele, wie es Hiddleston beschreibt. Alles deutet darauf hin, dass sich Loki der TVA lieber selbst annimmt, als Kang gewähren zu lassen. Wird Loki demnach bald der neue Chef der TVA?

Doch es gibt ein weiteres Problem: eine Loki-Variante aus einem parallelen Universum ist auf freien Fuß und unser Tom Hiddleston muss helfen, ihn dingfest zu machen, bevor er die TVA zerstören kann.

Loki Staffel 2: Was versteckt der Teaser?

Der Disney Plus-Teaser enthüllt erstes Material aus Staffel 2, auch wenn das nicht unbedingt viele Szenen bedeutet. Es lässt sich hier trotzdem schon einiges ableiten.

Witzigerweise wurde das Teaser-Video mit einem Voice-over von Tom Hiddleston versehen. Und unseren geliebten Loki sehen wir mit einem neuen Outfit, in einem Anzug, der an die TVA-Organisation angelehnt ist.

Außerdem sehen wir mehrere Duplikate von Loki, als hätte er das Ninjutsu Schattendoppelgänger verwendet. Er hat sämtliche Tricks drauf.

Noch kein Datum für die Ausstrahlung, aber: Bestätigt wird die Rückkehr der Show von Tom Hiddleston höchstselbst – und zwar für das Jahr 2023 auf Disney Plus! Und er lässt es sich nicht nehmen, seine Figur in den Himmel zu loben. Ein bisschen Spaß muss sein?

Wer spielt in Loki: Staffel 2 mit?

Kate Herron gibt das Ruder weiter an Justin Benson und Aaron Moorhead, die nun als Regisseure fungieren. Als Produzent springt Michael Waldron ein. Zu den neuen Schauspieler*innen zählen unter anderem:

Kate Dickie (unbekannt)

(unbekannt) Rafael Casal (unbekannt)

(unbekannt) Ke Huy Quan (TVA-Archivar)

Dieser Cast ist in „Loki Staffel 2“ mit von der Partie: