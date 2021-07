Der Gott des Schabernacks hat wieder zugeschlagen – und ist noch lange nicht fertig: Nach dem überragenden Start der neuen Marvel-Serie Loki mit Tom Hiddleston kündigt Disney Plus nun eine 2. Staffel an.

Die Überraschung ist gelungen, sind die neuen Marvel-Serien mit „WandaVision“ und „The Falcon and the Winter Soldier“ doch bislang nur auf eine Staffel ausgelegt. Mit der freudigen Botschaft „Loki will return in Season 2“ wurden die Fans der Serie am Ende der finalen 6. Folge der ersten Staffel überrascht, die ab dem heutigen 14. Juli auf Disney Plus zur Verfügung steht.

Loki ist nicht aufzuhalten

Loki gehört zu den beliebtesten Charakteren im Marvel Cinematic Universe und fand bereits in den erfolgreichen Thor-Filmen an der Seite von Chris Hemsworths Donnergott als sympathischer Anti-Held großen Anklang beim Publikum. Seit dem 9. Juni ist er mit seiner eigenen Serie auf Disney Plus zu sehen.

Worum geht es in der Serie? Die Handlung setzt genau nach den Ereignissen aus „Marvels Avengers: Endgame“ und der Infinity-Saga ein. Loki stand lange genug im Schatten seines Halbbruders Thor und sorgte mit seiner manipulativen Art schon in der Vergangenheit für eine Menge Chaos. Nachdem Loki mit dem Diebstahl des Space Stone (Tesseract) die Flucht durch eine Teleportation an einen unbekannten Ort gelingt, hat er das Zeit-Raum-Gefüge des Universums verändert. Grund genug für die (aus den Comics bekannte) Organisation Time Variance Authority, den Unruhestifter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die TVA wacht über das Multiverse und zwingt den gefangen genommenen Loki dazu, mit Mobius (gespielt von Owen Wilson) und den Time-Keepers das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Loki springt somit in die wichtigsten Momente des Marvel Cinematic Universe, um den Zeitstrahl wieder zu korrigieren – mit reichlich Widerwillen versteht sich.

Loki ändert das MCU nachhaltig

Die Serie „Loki“ hat in den vergangenen Wochen schon so einige Überraschungen für die Zuschauer und Marvel-Fans bereit gehalten. So hat die Serie nicht nur die aus den Comics bekannten Time Variance Authority (TVA) eingeführt, die über die richtige Zeitlinie wachen. Zudem wurden durch das Zeitreisen viele neue Charaktere und Ereignisse enthüllt, wie gleich mehrere „Loki“-Charaktere sowie ein uraltes Monster im MCU. Die Serie klärt aber auch über nie gezeigte Ereignisse im MCU auf.

Wann wir die 2. Staffel der „Loki“-Serie auf Disney Plus erwarten dürfen, wurde noch nicht verraten. Zuvor gibt es aber ein Wiedersehen mit Tom Hiddleston im nächsten Thor-Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.

