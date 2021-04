Das Marvel Cinematic Universe birgt nicht nur eine Fülle an beliebten Superhelden aus den Marvel Comics, wie Iron Man, Hulk, Black Widow bis hin zum Donnergott Thor. Auch eine Menge Schurken und Bösewichte finden großen Anklang bei den Fans, allen voran der mächtige Thanos aus der Infinity Saga.

Doch ein Schurke spielt in einer ganz anderen Liga: Loki. Der Halbbruder von Thor (Chris Hemsworth) steht immer im Schatten des großen Donnergotts. Obwohl er mit seiner manipulative Art für eine Menge Chaos sorgt und seinem Bruder aus Neid schaden möchte, avisierte er doch zum sympathischen Anti-Helden im MCU. Schließlich ist Blut dann doch dicker als Wasser, wie in Thor 3, wo er seinem Bruder doch noch bei der Flucht behilflich ist, wenn auch nicht ganz uneigennützig. Man kann ihm einfach nicht böse sein – und so erhält Loki als beliebter Schurke und Anti-Held im MCU dann auch seine eigene Serie auf Disney+.

Loki wird zum beliebtesten Anti-Helden im MCU

Zum baldigen Start der Loki-Serie am 11. Juni auf Disney+ sprach Loki-Darsteller Tom Hiddleston jüngst in einem Interview über seine Rolle und findet einen Grund, warum er als Antiheld bei den Fans so beliebt sein könnte:

„Die Geschichte von Loki in Thor ist sehr ergreifend und voller Pathos. Er beginnt im ersten Film als Thors Bruder, den Thronfolger. Ich denke, er liebt seinen Bruder wirklich, hat aber möglicherweise tiefe Eifersucht oder unausgesprochenen Groll über die Gunst, die sein älterer Bruder von seiner Mutter und seinem Vater erfahren hat. Loki findet schließlich die Wahrheit über seine Herkunft und Geburt heraus, was ihm vorenthalten wurde. Lokis Entwicklung zum Anti-Helden birgt eine Menge Verletzlichkeit und Schmerz in sich, sodass das Publikum am Ende aus der Sicht von Thor erkennt, dass Loki als Bösewicht aus einer sehr ergreifenden Quelle von Herzschmerz und Einsamkeit in einer Art Verwirrung steckt, was ihn zum gefallenen Helden macht.“

Poster zur Marvel-Serie Loki mit Tom Hiddleston bestätigt Zeitreise-Plot

Loki muss sein Chaos korrigieren

Die „Loki“-Serie setzt genau am Ende der Infinity-Saga nach den Ereignissen aus „Avengers: Endgame“ an. Darin bekommen wir eine komplett neue Version von Loki zu sehen, so jedenfalls versprechen es die ersten Trailer zur MCU-Serie. Darin wird er für seine Taten von der (aus den Comics bekannten) Organisation Time Variance Authority zur Rechenschaft gezogen.

Nachdem Loki mit dem Diebstahl des Space Stone (Tesseract) die Flucht durch eine Teleportation an einen unbekannten Ort gelingt, hat er das Zeit-Raum-Gefüge des Universums verändert. Die TVA wacht über das Multiverse und zwingt den gefangen genommenen Loki, gemeinsam mit Mobius (gespielt von Owen Wilson) und den Time-Keepers, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Loki springt somit in die wichtigsten Momente des Marvel Cinematic Universe, um den Zeitstrahl wieder zu korrigieren – mit reichlich Widerwillen versteht sich.

Zur weiteren Besetzung der Serie gehören Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant. Die Serie stammt von Michael Waldron („Rick and Morty“), die Regie führt Kate Herron.

Loki-Serie und Thor 4

Tom Hiddleston als Loki gibt es ab dem 11. Juni in der neuen Marvel-Serie auf Disney+ zu sehen. Gezeigt werden die einzelnen Folgen – wie gewohnt – immer freitags auf dem Streamingdienst.

Unterdessen beginnt für seinen Bruder Thor aka Chris Hemsworth mit Thor 4 ein neues MCU-Abenteuer, das derzeit in Australien gedreht wird. Natürlich darf dabei auch Loki nicht fehlen. Thor: Love and Thunder ist für den 6. Mai 2022 in den Kinos angekündigt.

