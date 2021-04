Disney Plus hat neue Preise: Was haltet ihr von den erhöhten Kosten? – Umfrage

Disney Plus hat kürzlich seine Preise angehoben. Seit Ende Februar kostet eine Abonnement bei Disney+ einiges mehr als zuvor, was der Streamingdienst unter anderem mit der Erweiterung des Programms um die Star-Kategorie begründet. Doch wie gerechtfertigt finden Abonnent*innen die gestiegenen Kosten? Macht mit bei unserer Umfrage!

Disney Plus: Wie findet ihr die neuen Preise?

Seit 23. Februar 2021 haben sich die monatlichen und jährlichen Preise für den Streamingdienst nach knapp einem Jahr seiner Freischaltung in Deutschland erhöht. Für ein Jahresabo werden dabei inzwischen ganze 20 Euro mehr fällig. Dafür wird Disney+ in den kommenden Monaten weiterhin regelmäßig mit neuen Filmen, Serien und Dokus für Jung und Alt versorgt, die Stück für Stück in das Angebot des Streamingdienstes finden sollen.

Mit der Star-Kategorie finden monatlich weitere Inhalte für eine ältere Zielgruppe ins Programm. © Disney

Im Vergleich – So fallen die Kosten für ein Abonnement bei Disney Plus neuerdings aus:

Monatliches Abonnement: 8,99€ – vorher: 6,99 Euro

– vorher: 6,99 Euro Jährliches Abonnement: 89,90€ – vorher 69,99 Euro

Nachdem nun einige neue Filme, Serien und Dokus ins Portfolio von Disney+ gefunden haben und Abonnent*innen bereits die Chance hatten, auf die hinzugefügten Star-Inhalte zuzugreifen, wollen wir euer vorläufiges Fazit zum Preisanstieg hören: Findet ihr die Kosten für das Abo gerechtfertigt oder komplett überhöht?

Findet ihr die erhöhten Kosten für ein Abo bei Disney+ gerechtfertigt? Ja, finde ich gerechtfertigt. Ist mir relativ egal. Nein, echt zu teuer.



Eure Meinung: Habt ihr noch mehr zu eurer Abstimmung zu sagen? Schreibt uns eure Gedanken zum Kostenanstieg gerne unterhalb in die Kommentare? Seid ihr zufrieden oder haben die neuen Preise sogar zu eurer Kündigung von Disney Plus geführt? Ist der Streaminganbieter trotz erhöhter Kosten zu empfehlen?