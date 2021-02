Disney Plus: Alle neuen Serien und Filme im März 2021 – Liste

Disney Plus wurde im letzten Monat bereits durch die neue und etwas erwachsenere Kategorie Star erweitert. Im März 2021 wird der Ausbau dieses Bereichs fortgesetzt, doch es finden noch einige weitere Filme und Serien im beginnenden Frühling in das Programm des Streamingdienstes.

Solltet ihr noch kein Disney Plus-Abo besitzen oder die Gunst der Stunde nutzen wollen, um noch schnell von den günstigeren Kosten zu profitieren, bevor der Preisanstieg gilt, findet ihr hier alle Infos dazu:

Disney+ wird teurer: Wie man jetzt noch Geld sparen kann!

März 2021: Liste neuer Serien und Filme auf Disney Plus

Fortan ist die Liste an Neuzugängen auf Disney Plus in die Kategorie Star und das eher klassische Disney+ unterteilt. Auf Star erwarten euch dabei eher Filme für ältere Zielgruppen wie The Beach, Hot Chick – Verrückte Hühner oder die Serie My Name is Earl.

Die Standard-Kategorien des Streamingsdienstes sprechen dabei weiterhin eher eine jüngere Zuschauerschaft an. Dazu zählen unter anderem weitere Marvel–Inhalte wie die neunte Episode von WandaVision oder die neue Serie Falcon and the Winter Soldier, die am 19. März erstmalig startet.

Neuheiten im März 2021 auf Star

5. März

Black Narcissus – (Komplette Staffel 1)

Big Sky – (Staffel 1, Episode 4)

Love, Victor – (Staffel 1, Episode 4)

Helstrom – (Staffel 1, Episode 4)

Solar Opposites – (Staffel 1, Episode 4)

Air Force One – 1997

Amelia

Arizona Junior

Baskets –(Komplette Staffel 1-3)

Der Tag des Falken

Devil’s Due – Teufelsbrut

Four Falls of Buffalo (ESPN)

The Catch – (Staffel 1 und 2)

12. März

Love in the Time of Corona – (Komplette Staffel 1)

Big Sky – (Staffel 1, Episode 5)

Love, Victor – (Staffel 1, Episode 5)

Helstrom – (Staffel 1, Episode 5)

Solar Opposites – (Staffel 1, Episode 5)

Anatomie einer Entführung

Die Hand an der Wiege

I hate Christian Laettner (ESPN)

In America

Nur noch 60 Sekunden

Quantico – (Staffel 1,2 und 3)

Quills – Macht der Besessenheit

19. März

Big Sky – (Staffel 1, Episode 6)

Love, Victor – (Staffel 1, Episode 6)

Helstrom – (Staffel 1, Episode 6)

Solar Opposites – (Staffel 1, Episode 6)

Atlanta Medical – (Staffel 1,2 und 3)

Die Geschwister Savage

Ich glaube, ich liebe meine Frau

Of Miracles and Men (ESPN)

One Hour Photo

(Traum)Job gesucht

Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor

26. März

Big Sky – (Staffel 1, Episode 7)

Love, Victor – (Staffel 1, Episode 7)

Helstrom – (Staffel 1, Episode 7)

Solar Opposites – (Staffel 1, Episode 7)

Godfather of Harlem – (Staffel 1)

Hot Chick – Verrückte Hühner

Mike and Dave Need Wedding Dates

My Name is Earl – (Staffel 1, 2, 3 und 4)

Pony Excess (ESPN)

Sideways

Teufelskind Joshua

The Beach

Neuheiten im März auf Disney Plus

5. März

Marvel’s Behind the Mask

WandaVision – (Staffel 1, Episode 9)

12. März

Dr. Ks tierische Notaufnahme (Staffel 1-5) National Geographic

Rodgers & Hammerstein’s Cinderella

Raum für Ideen – National Geographic

19. März

Bluey – (Staffel 1)

Die Wilden Kerle – Teil 6

Falcon and the Winter Soldier

26. März

Gnomeo und Julia (Disney)

Mighty Ducks: Gamechanger – (Staffel 1, Episode 1)

Inside Pixar – Neue Folgen